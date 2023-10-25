وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة

أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مطارات جدة

وأبرزت شركة مطارات جدة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير عام العقارات التجارية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (أعمال العقارات التجارية، الاقتصاد، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير التدريب الفني/ عمليات المطارات: شهادة البكالوريوس في تخصص الطيران، أو ما يعادلها.

– مدير الامتثال المالي: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)