وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة

مصر تكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيق سانت ماكسيمين يُقلص الفارق لـ الأهلي الزمالك يسقط في فخ الخسارة ضد إنبي حساب المواطن : 5 حالات تكون فيها الزوجة المستفيد الرئيسي بنكهة صربية .. الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية في الأهلي ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة موعد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي بندر بليلة يؤم المصلين غدًا في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام سافيتش يسجل الهدف الأول لـ الهلال في الثانية الـ46
أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت شركة مطارات جدة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير عام العقارات التجارية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (أعمال العقارات التجارية، الاقتصاد، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير التدريب الفني/ عمليات المطارات: شهادة البكالوريوس في تخصص الطيران، أو ما يعادلها.
– مدير الامتثال المالي: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)