Icon

وقاء: موسم انتشار مرض إنفلونزا الطيور حتى هذا الموعد Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق Icon أغنى مدن العالم تضم أكبر عدد من المليونيرات Icon هدف جوتا قد يُغير مصيره في الاتحاد Icon معلمة قرآن ولغة عربية براتب 1700 ريال في بعض المدارس الأهلية! Icon جدال ساخن بين العنزي والحريري بسبب ماجد عبدالله Icon وليد الفراج: الإضاءة في الملاعب تُعيق نقل مباريات دوري روشن Icon كيف تقي نفسك من أمراض الشتاء؟ Icon سبعيني يقتل طفلًا مسلمًا بـ 26 طعنة في إيلينوي الأمريكية Icon أرقام سلبية لـ بروزوفيتش في مباراة ويلز ضد كرواتيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من بداية شهر أكتوبر الجاري حتى مارس 2024م

وقاء: موسم انتشار مرض إنفلونزا الطيور حتى هذا الموعد

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ صباحاً
وقاء: موسم انتشار مرض إنفلونزا الطيور حتى هذا الموعد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذر المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، من خطورة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، إلى دخول موسم انتشار مرض إنفلونزا الطيور، من بداية شهر أكتوبر الجاري حتى مارس 2024م.

التأهب والوقاية

وأوضح المركز أن مشاريع الدواجن عليها التأهب والوقاية من تسرب المرض إلى المشاريع، مشيرا إلى التقرير الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) المتضمن الوضع الوبائي لمرض إنفلونزا الطيور في دول العالم خلال الفترة القادمة، والذي يُشير لدخول موسم انتشار المرض في التاريخ المشار إليه.

قد يهمّك أيضاً
خطيب المسجد النبوي: نهى الله المسلمين عن تخذيل إخوانهم وتحسيرهم

خطيب المسجد النبوي: نهى الله المسلمين عن تخذيل إخوانهم وتحسيرهم

4 اتصالات لـ فيصل بن فرحان مع وزراء خارجية لمنع التهجير القسري لسكان غزة

4 اتصالات لـ فيصل بن فرحان مع وزراء خارجية لمنع التهجير القسري...

فيروس إنفلونزا الطيور تحور ليصيب البشر 

وطالب المركز مشاريع الدواجن في حال رصد ارتفاع نسب معدلات النافق اليومي أو رصد أعراض إكلينيكية للمرض؛ التواصل مع الغرفة المركزية لمركز “وقاء” على الرقم 939، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected].

ماذا تعرف عن إنفلونزا الطيور

إنفلونزا الطيور هي عبارة عن مرض فيروسي يصيب الطيور، ويمكن أن ينتقل بينها وبين البشر في حالات نادرة. يتسبب فيروس إنفلونزا الطيور في تسبب أمراض متنوعة تتراوح من الإصابة الخفيفة إلى الحالات الشديدة والمميتة.

ينقسم فيروس إنفلونزا الطيور إلى عدة أنواع، وبعضها يكون أكثر خطورة من الآخر. من بين هذه الأنواع، يعتبر فيروس H5N1 و H7N9 من أكثر الأنواع خطورة على البشر. ينتقل الفيروس عادة إلى البشر عن طريق التعرض المباشر لطيور مصابة أو بيئة ملوثة بفضلات الطيور المصابة.

ارتفاع وفيات إنفلونزا الطيور لمستوى قياسي 

أعراض إنفلونزا الطيور

أعراض إنفلونزا الطيور عند البشر تشمل الحمى، والسعال، وصعوبة التنفس، وآلام العضلات، والتعب الشديد. قد تتطور الحالة إلى التهاب رئوي حاد وفشل عضوي وتهديد الحياة في بعض الحالات.

تعتبر إنفلونزا الطيور مرضًا خطيرًا وتتطلب اهتمامًا طبيًا فوريًا. إذا كنت تشتبه بالإصابة بإنفلونزا الطيور، يُنصح بالاتصال بمزود الرعاية الصحية المحلي لتقييم حالتك وتوجيهك بشأن العناية والعلاج المناسبين.

من الجدير بالذكر أن التدابير الوقائية الجيدة تلعب دورًا هامًا في الوقاية من إنفلونزا الطيور وتقليل انتقال الفيروس إلى البشر. من بين هذه التدابير تشمل غسل اليدين بانتظام، وتجنب التعامل المباشر مع الطيور المصابة أو البيئة الملوثة، والابتعاد عن الأسواق التي تبيع طيورًا حية، وضمان طهي اللحوم والبيض جيدًا قبل تناولها.

ارتفاع وفيات إنفلونزا الطيور لمستوى قياسي 

تقرير إنفلونزا الطيور تهدد برفع أسعار البيض في الأشهر المقبلة
إنفلونزا الطيور

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هوية حكم مباراة الأهلي والوحدة
الرياضة

هوية حكم مباراة الأهلي والوحدة

الرياضة
مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة إلى ليبيا
السعودية اليوم

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة إلى ليبيا

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف
مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال تمنح موراتا صدارة الهدافين
الرياضة

مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال تمنح موراتا...

الرياضة
نونو سانتو: مواجهة الغد مهمة وأتمنى عودة كورونادو وجوتا سريعًا
الرياضة

نونو سانتو: مواجهة الغد مهمة وأتمنى عودة...

الرياضة
توقعات بأمطار أعلى من المعدل على معظم المناطق خلال أكتوبر ونوفمبر
السعودية اليوم

توقعات بأمطار أعلى من المعدل على معظم...

السعودية اليوم
ميتروفيتش يُنافس تاليسكا وباتنا على هدف الجولة
آخر الاخبار

ميتروفيتش يُنافس تاليسكا وباتنا على هدف الجولة

آخر الاخبار
وظائف إدارية بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
حصاد اليوم

وظائف إدارية بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

حصاد اليوم