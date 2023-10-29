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عن الربع الثالث

وقت اللياقة تقرر توزيع 49.7 مليون ريال أرباحاً نقدية

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
وقت اللياقة تقرر توزيع 49.7 مليون ريال أرباحاً نقدية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع 49.7 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن الربع الثالث، بما يعادل 9.5% من القيمة الاسمية للسهم.

الأسهم المستحقة

وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 52.3 مليون سهما بواقع 0.95 ريال لكل سهم، على أن تكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول 31 أكتوبر 2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيتم التوزيع بتاريخ 14 نوفمبر 2023.

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توزيع الأرباح

وأوضحت الشركة، في بيان على “تداول”، أنه سيتم توزيع الأرباح عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية التي ستقوم بتحويل الأرباح إلى الحسابات الاستثمارية من خلال أعضاء الحفظ، ولضمان إيداع الأرباح في الحسابات الاستثمارية دون تأخير، وتود الشركة تذكير جميع المساهمين إلى ضرورة التأكد من تحديث بياناتهم لدى أعضاء الحفظ.

كما تود أن تلفت عناية المستثمرين غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.

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