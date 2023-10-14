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يُقدم مستوى مميزًا مع الهلال

ياسين بونو في التشكيل المتوقع لـ المغرب ضد كوت ديفوار

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
ياسين بونو في التشكيل المتوقع لـ المغرب ضد كوت ديفوار
المواطن - فريق التحرير

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استقر المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، وليد الركراكي على التشكيل الذي سيواجه به كوت ديفوار، ويتقدمه؛ حارس الهلال، ياسين بونو.

منتخب المغرب ضد كوت ديفوار

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد كوت ديفوار وديًا، عند الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب “فيليكس هوفويت بوانييه”، وذلك في إطار الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية.

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وأسفرت القرعة عن وجود منتخب المغرب الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل، بجانب منتخبات تنزانيا، الكونغو الديمقراطية وزامبيا.

المنتخب المغربي
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

ياسين بونو يقود التشكيل المتوقع

ويُقدم ياسين بونو مستوى مميزًا منذ الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الصيفي، قادمًا من إشبيلية، ويتوقع أن يُحافظ على مكانه في التشكيل الأساسي لمنتخب المغرب.

ياسين بونو
بونو – المصدر @Alhilal_FC

ويتوقع أن يبدأ منتخب المغرب بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، رومان سايس “يونس عبدالحميد”، إسماعيل صيباري، عز الدين أوناحي، سليم أملاح، عبدالصمد الزلزولي، يوسف النصيري وأمين عدلي.

منتخب المغرب - أشرف حكيمي

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