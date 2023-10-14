ياسين بونو في التشكيل المتوقع لـ المغرب ضد كوت ديفوار

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استقر المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، وليد الركراكي على التشكيل الذي سيواجه به كوت ديفوار، ويتقدمه؛ حارس الهلال، ياسين بونو.
ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد كوت ديفوار وديًا، عند الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب “فيليكس هوفويت بوانييه”، وذلك في إطار الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية.
وأسفرت القرعة عن وجود منتخب المغرب الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل، بجانب منتخبات تنزانيا، الكونغو الديمقراطية وزامبيا.
ويُقدم ياسين بونو مستوى مميزًا منذ الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الصيفي، قادمًا من إشبيلية، ويتوقع أن يُحافظ على مكانه في التشكيل الأساسي لمنتخب المغرب.
ويتوقع أن يبدأ منتخب المغرب بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، رومان سايس “يونس عبدالحميد”، إسماعيل صيباري، عز الدين أوناحي، سليم أملاح، عبدالصمد الزلزولي، يوسف النصيري وأمين عدلي.