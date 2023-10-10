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وصل إجمالي المبيعات إلى مليون و78 ألف ريال

10 طواريح يبيعون صقورهم الـ 3 في سابع ليالي مزاد الصقور 

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٨ صباحاً
10 طواريح يبيعون صقورهم الـ 3 في سابع ليالي مزاد الصقور 
المواطن - فريق التحرير

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تجاوزت مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي حاجز المليون ريال، بالتزامن مع الليلة السابعة التي أقيمت أمس بمقره في مَلهم (شمال مدينة الرياض)، إذ شهدت عرض ثلاثة صقور في منصة المزاد المخصص للطرح المحلي، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.

بيع 3 صقور

وشهدت الليلة بيع الصقور الـ 3 بمبلغ 103 آلاف ريال ليصل إجمالي المبيعات إلى مليون و78 ألف ريال، إذ كانت البداية مع الصقر الأول “شاهين فرخ” طرح الدبدبة للطاروح فيصل المرشد، وبدأت المزايدة عليه بخمسين ألف ريال قبل أن يتم بيعه بمبلغ 77 ألف ريال، وعُرض بعدها الصقر الثاني “شاهين قرناس”، طرح القلت بحفر الباطن، وتم بيعه بمبلغ 16 ألف ريال، واختتمت الليلة مع الصقر الثالث “شاهين قرناس” طرح وادي بيض للطاروحين أحمد عبدالله القحطاني وعبدالله عالي القحطاني، وتم بيعه بمبلغ 10 آلاف ريال.

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تعزيز موروث الصيد بالصقور

ويأتي المزاد في إطار حرص القيادة على تعزيز موروث الصيد بالصقور، وخدمة الطواريح والصقارين في المملكة والمنطقة، وتأكيدًا لريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور؛ حيث يهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء.

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، حيث تستقبل فرق النادي الطواريح في المناطق (الشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيدًا أو شبكًا) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، قبل أن يتكفَّل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، إذ يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

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