250 قتيلًا من إسرائيل واستشهاد 232 في فلسطين

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احتدمت المواجهات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي، بالرغم من دعوات التهدئة، حيث تسببت العمليات العسكرية في العديد من الوفيات والإصابات على الجانبين.
وحتى مساء اليوم أعلنت اسرائيل مقتل قرابة 250 شخصًا فيما وصل عدد المصابين لأكثر من 1100 شخص، وعلى الجانب الآخر، سقط عدد من الشهداء والمصابين في صفوف الفلسطينيين.
وأفادت وزارة الصحة في فلسطين في آخر بيان صادر عنها أن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع إلى 232 والمصابين نحو 1700، فيما لا تزال عمليات القتال تتواصل.
وقبل ساعات قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه استشهد فلسطينيين اثنين حال وصولهما إلى مجمع فلسطين برام الله ومستشفى أريحا الحكومي خلال المواجهات التي شهدتها مناطق شرق قطاع غزة.
وفي وقت سابق أفاد مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، بوصول شهيدين، في قصف إسرائيلي، شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.
من جانبه، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 33 فلسطينياً أصيبوا بجروح وحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت في الخليل ونابلس، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد موقع معا الفلسطيني إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين إثر قيام طائرات الأباتشي الإسرائيلية باستهداف المواطنين المدنيين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قرر إعلان حالة طوارئ اعتبارًا من مساء اليوم السبت، مدنية في إسرائيل، ما يعني إعطاء الشرطة الإسرائيلية صلاحيات إضافية.
يأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه دعوات التهدئة للجانبين، وكانت السعودية من أوائل الدول التي دعت إلى التهدئة ووقف القتال وذكرت بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.
من جانبها حذرت رابطة العالم الإسلامي من التصعيد الخطر بين عدد من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وارتفاع مستوى العنف الدائر هناك.
الجيش الإسرائيلي يقصف برج #فلسطين في #قطاع_غزة #العربية pic.twitter.com/I1C6851rkL
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 7, 2023
بدوره دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة بشكل فوري، محذرًا من أن استمرار إسرائيل في تطبيق سياسات عنيفة ومتطرفة يعد بمثابة قنبلة موقوتة تحرم المنطقة من أية فرص جادة للاستقرار على المدى المنظور.