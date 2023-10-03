3 أسباب تدفع كريستيانو رونالدو للاعتزال في النصر

يبحث نادي النصر عن إقامة حفل اعتزال للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد نهاية منافسات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وكان الإعلامي علي الحربي المقرب من النصر قال عبر حسابه في منصة “إكس”: “النصر سيقيم حفل اعتزال تاريخي لـ رونالدو بعد مونديال 2026، وتحديدًا في بداية عام 2027، النصر سيكون لقطة الختام ونهاية أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم”.

النجم البرتغالي يملك 3 أسباب تدفعه للاعتزال في النصر وهم “إعجابه بأداء دوري روشن، شعوره بالراحة في نادي النصر وإعجابه بالبنية التحتية في النادي، شعوره بأنه المؤثر والمتسبب في انتقال العديد من النجوم العالميين لدوري روشن مثل البرازيلي نيمار والفرنسي كريم بنزيما وغيرهم”.

تألق ملفت من كريستيانو رونالدو ضد سلوفاكيا

وكان رونالدو تألق في مباراة البرتغال وسلوفاكيا أول أمس الجمعة في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 وسجل هدفين في تلك المباراة، التي فازت فيها البرتغال وضمنت الصعود لنهائيات أمم أوروبا 2024.

وتحدث رونالدو قائلًا: “الأمر يأتي خطوة بخطوة، أشعر بحال جيد، لا أقول إنني سأواصل اللعب حتى عمر الـ45 عامًا أو نحو ذلك، فلا فائدة من مثل هذه المواعيد النهائية”.