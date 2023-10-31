31 هدفًا تمنح النصر لقب الأقوى هجوميًا

نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر في إحراز 31 هدفًا حتى الآن بعد مرور 11 جولة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان العالمي نجح اليوم في الفوز على الفيحاء بنتيجة 3-1، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وأصبح العالمي بعد إحرازه 31 هدفًا أقوى فريق هجوميًا في بطولة دوري روشن للمحترفين.

عدد حضور مباراة الفيحاء ضد النصر

جدير بالذكر أن المباراة شهدت حضورًا جماهيريًا وصل إلى 5300 مشجع.

يذكر أنه بعد نهاية المباراة، أصبح رصيد أصفر الرياض 25 نقطة في المركز الثاني في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد نادي الفيحاء عند 14 نقطة في المركز الثامن.

وسيواجه النصر، فريق الخليج في الجولة الـ12 يوم 4 نوفمبر المقبل، بينما يلعب الفيحاء ضد الطائي يوم 3 نوفمبر.

ويسعى أصفر الرياض للفوز بلقب دوري روشن في الموسم الحالي، بعد الفوز تحت قيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو بالبطولة العربية في أغسطس الماضي على حساب نادي الهلال.