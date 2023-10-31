Icon

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي Icon ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الـ11 Icon مايك بنس ينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية 2024 Icon خسارة الوحدة ضد الاتفاق في اللحظات الأخيرة Icon سيول المخواة تملأ الأودية بعد هطول الأمطار الغزيرة Icon 31 هدفًا تمنح النصر لقب الأقوى هجوميًا Icon تعليق الدراسة الحضورية في العلا وظهران الجنوب ورجال ألمع Icon الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد قمة عربية طارئة Icon حضور جماهيري قليل في مباراة الفيحاء ضد النصر Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد مرور 11 جولة من دوري روشن

31 هدفًا تمنح النصر لقب الأقوى هجوميًا

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ مساءً
31 هدفًا تمنح النصر لقب الأقوى هجوميًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر في إحراز 31 هدفًا حتى الآن بعد مرور 11 جولة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان العالمي نجح اليوم في الفوز على الفيحاء بنتيجة 3-1، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

قد يهمّك أيضاً
وزير الداخلية: الحرب على المخدرات مستمرة بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة

وزير الداخلية: الحرب على المخدرات مستمرة بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة

الرياض يضم يحيى الشهري رسميًا

الرياض يضم يحيى الشهري رسميًا

وأصبح العالمي بعد إحرازه 31 هدفًا أقوى فريق هجوميًا في بطولة دوري روشن للمحترفين.

عدد حضور مباراة الفيحاء ضد النصر

جدير بالذكر أن المباراة شهدت حضورًا جماهيريًا وصل إلى 5300 مشجع.

يذكر أنه بعد نهاية المباراة، أصبح رصيد أصفر الرياض 25 نقطة في المركز الثاني في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد نادي الفيحاء عند 14 نقطة في المركز الثامن.

الفيحاء ضد النصر

وسيواجه النصر، فريق الخليج في الجولة الـ12 يوم 4 نوفمبر المقبل، بينما يلعب الفيحاء ضد الطائي يوم 3 نوفمبر.

ويسعى أصفر الرياض للفوز بلقب دوري روشن في الموسم الحالي، بعد الفوز تحت قيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو بالبطولة العربية في أغسطس الماضي على حساب نادي الهلال.

الفيحاء ضد النصر

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في البنك الإسلامي

وظائف
لقاء ثنائي بين محمد بن سلمان والرئيس الكوري في الرياض
السعودية اليوم

لقاء ثنائي بين محمد بن سلمان والرئيس...

السعودية اليوم
لقطات مؤثرة لعامل يودع كفيله بعد 25 عامًا من العمل في مزرعته
السعودية اليوم

لقطات مؤثرة لعامل يودع كفيله بعد 25...

السعودية اليوم
الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف 2023م
حصاد اليوم

الترفيه تعلن بدء البرنامج التأهيلي المنتهي بالتوظيف...

حصاد اليوم
مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق العلامة الكاملة
الرياضة

مانشستر سيتي يلتحق بـ البايرن وبرشلونة ويحقق...

الرياضة
موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني
السعودية اليوم

موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا والقنوات...

الرياضة
تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك
الرياضة

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة ضمك

الرياضة