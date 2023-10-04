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4 أسباب لـ نزيف ملتحمة العين .. اذهب للطبيب فوراً

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٤ مساءً
4 أسباب لـ نزيف ملتحمة العين .. اذهب للطبيب فوراً
المواطن - فريق التحرير

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حدد د. خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أربعة أسباب لحدوث نزيف العين أو ما يعرف بنزيف ملتحمة العين.

نزيف ملتحمة العين

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة (إكس)، إن نزيف العين الذي يظهر “تحت الملتحمة”، يعود إلى ارتفاع الضغط الشديد.

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وأضاف النمر أسباب حدوث ذلك النزيف تعود أيضاً، إلى الكحة الشديدة، وتناول أدوية السيولة، أو حدوث التهاب فيروسي وهي أسباب تتطلب الذهاب للطبيب فوراً.

ماذا تعرف عن نزيف المتلحمة؟

يحدث النزف تحت الملتحمة عندما يتمزق وعاء دموي دقيق تحت سطح العين الشفاف مباشرة (الملتحمة). ويشبه هذا وجود كدمة تحت الجلد، من عدة نواحٍ. ولا تستطيع فيه الملتحمة امتصاص الدم بسرعة، ولذلك يبقى الدم محبوسًا. قد لا تلاحظ أنك مصاب بالنزف تحت الملتحمة إلا حين تنظر في المرآة وترى أن بياض العين صار أحمر فاتحًا.

ويحدث النزف تحت الملتحمة عادة دون أي ضرر ملحوظ في العين. ويمكن حتى للعطس أو السعال القويين أن يسببا تمزق الأوعية الدموية في العين. ولا تحتاج هذه الحالة عندئذ إلى علاج.

وقد يبدو النزف تحت الملتحمة داعيًا للقلق، إلا أنه حالة غير ضارة في الغالب وتختفي في غضون أسبوعين تقريبًا.

وعلى الرغم من مظهره الدموي، إلا أن النزف تحت الملتحمة لا يسبب تغيُّرًا في الرؤية أو إفرازات من العين أو ألمًا. وقد ينحصر الانزعاج في وجود وخزٍ على سطح العَين.

أسباب نزيف الملتحمة بالتفصيل

لا يكون سبب النزف تحت الملتحمة معروفًا دائمًا. قد تتسبب العوامل التالية في تمزق وعاء دموي صغير في العين:

– السعال الشديد
– العُطاس بقوة
– بذل الجهد
– قيء
– في بعض الحالات، قد ينتج نزيف تحت الملتحمة عن إصابة في العين، بما في ذلك:

– فرك العين بقوة
– صدمة، مثل اصطدام جسم غريب بالعين وإصابتها

عوامل الخطورة

تتضمن عوامل خطر الإصابة بالنزف تحت الملتحمة:

داء السكري

ارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم)

بعض أدوية تسييل الدم، مثل وارفارين (كومادين، جانتوفين) وأسبيرين

اضطرابات تخثر الدم

أبرز المضاعفات

المضاعفات الصحية الناجمة عن النزف تحت الملتحمة نادرة الحدوث. إذا كانت حالتك ناتجة عن صدمة، فقد يُقيّم طبيبك عينك للتأكد من عدم حدوث مضاعفات أو إصابة أخرى بالعين.

الوقاية من نزيف المتلحمة

إذا كان لنزيف سطح العين سبب واضح ومحدد، مثل اضطراب نزفي أو تناول أدوية مضادة لتخثر الدم، فاسأل طبيبك عما إذا كانت هناك أي خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل خطر النزف تحت الملتحمة.

ولكن إذا شعرت برغبة في حك عينك، فعليك حكها بلطف، فقد يسبب حك العين بقوة صدمة لها، ما قد يؤدي إلى حدوث نزف تحت الملتحمة.

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