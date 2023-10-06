6 حالات احذرها مع المحول الكهربائي منها استخدام التالف

يعد المحول أو المشترك الكهربائي لا بديل عنه في المنازل، ولكنه رغم ذلك قد يحمل خطورة كبيرة في بعض الأحيان مما قد يتسبب في نشوب حريق.

وهناك طرق استخدام خاطئة للمشترك الكهربائي التي قد ينتج عنها حدوث مشاكل خطيرة وهي كما يلي:

1. توصيل مشترك كهربائي بآخر

توصيل مشترك كهربائي بأخر يعني أنك تقوم بإضافة حمل إضافي من التيار الكهربائي على كلا المحولين، هذا العبء الإضافي من التيار الكهربائي قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة المشترك الكهربائي بشكل خطير لدرجة قد تصل إلى تآكل وإذابة الغلاف البلاستيكي من الخارج وفي أسوأ الظروف قد ينتج عنه نشوب حريق.

2. توصيل الأجهزة عالية التيار بالمشترك الكهربائي

هناك بعض الأجهزة الكهربائية التي تتطلب تيارًا كهربائيًّا عاليًا جدًّا مثل مكواة الملابس ومجففات الشعر والتكييف الكهربائي وبعض الأجهزة الأخرى، أفضل سيناريو لهذه الأجهزة هو أن يتم توصيلها بمقبس الكهرباء المتواجد في جدار الحائط بشكل مباشر، أما بالنسبة للمشترك الكهربائي فهو غير مُصمم لتحمل هذا القدر العالي من التيار الكهربائي.

3. لا تستخدم المشترك في مقابس الطاقة الخارجية

هناك بعض المشتركات والموصلات الكهربائية التي يتم تصنيعها من أجل تحمل الظروف الخارجية وعوامل البيئة القاسية مثل درجة حرارة الشمس المرتفعة أو هطول الأمطار أو حتى درجات الحرارة المنخفضة، أما بالنسبة لموصلات الكهرباء الداخلية فهي غير مؤهلة لتحمل هذه العوامل الخارجية ولذلك من الأفضل عدم استخدامها في مقابس الطاقة الخارجية المتواجدة في منزلك من الخارج إلا في حالة واحدة وهي أن تتأكد من أن هذه المشترك مؤهل بالفعل على تحمل العوامل الجوية الخارجية.

4. لا تستخدم المشترك الكهربائي التالف

بعض موصلات الطاقة قد تتسبب في حدوث تماس كهربائي وتقطع الطاقة عن إحدى منافذ الطاقة المدمجة بها وبالتالي فهي تقوم بقطع الطاقة عن الأجهزة الموصولة بها، في هذه الحالة هذا يعني أن المشترك الكهربائي أصبح يحتوي على منافذ معطوبة ومتوقفة عن العمل ومن الأفضل عدم الاعتماد عليها.

5. لا تحاول توصيل بعض الأجهزة بالمشترك

هناك بعض الأجهزة عالية التردد التي تسحب تيارًا كهربائيًّا عاليًا جدًّا، ولا ينبغي توصيلها أبدًا بالمشترك الكهربائي؛ لأن المشترك الكهربائي غير مؤهل لتحمل هذا القدر من التيار، تشتمل هذه الأجهزة على الثلاجة ومكيف الهواء والغسالات وسخانات المياه والمجففات ومكواة الملابس والميكروويف وأجهزة التجميد لأن هذه الأجهزة تقوم بسحب تيار كهربائي مرتفع للغاية وبهذا فهي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الموصلات الكهربائية الثنائية مما قد يتسبب في إذابة منافذ التوصيل بالمشترك الكهربائي واحتراقها بسهولة.

6. لا تحاول إخفاء المشترك الكهربائي خلف الستائر أو أسفل السجاد

أحيانًا قد ينتج عن حدوث قصور في دائرة الطاقة حدوث تماس كهربائي، وهذا التماس يعني خروج شرر من منافذ الطاقة وبالتأكيد هذا الشرر قد يتسبب في نشوب حريق على الفور إذا كنت تحتفظ بالمشترك الكهربائي خلف ستائر أو تحت السجاد أو أسفل مجموعة من الأوراق. ولكن حتى وإن لم يحدث أي شرر، فمن المعروف أن المشترك الكهربائي يسخن بسرعة عندما يكون قيد التشغيل وهذه الحرارة المرتفعة مصدر خطر إذا ما كانت قريبة من أي مواد قماشية.