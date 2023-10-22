90 دقيقة و3 نقاط قد تمنح توتنهام صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

يسعى فريق توتنهام للصعود إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي في حال فوزه غدًا على نادي فولهام في الجولة التاسعة من عمر البطولة.

توتنهام سيواجه فولهام غدًا في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، حيث تُقام المباراة على ملعب نادي توتنهام في لندن.

مباريات الجولة التاسعة

وكانت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي انطلقت أمس السبت، بفوز ليفربول على إيفرتون بثنائية نظيفة، وفاز مانشستر سيتي على برايتون بثنائية لهدف، وفاز نيوكاسل يونايتد على كريستال بالاس برباعية دون رد، وتعادل نوتنغهام فورست مع لوتون تاون بهدفين لكل فريق، وفاز وولفرهامبتون على بورنموث بهدفين لهدف، وفاز برينتفورد على بيرنلي بثلاثية دون رد، وتعادل تشيلسي مع آرسنال بنتيجة 2/ 2، وفاز اليونايتد على شيفيلد بنتيجة 2/ 1.

وفي اليوم، فاز أستون فيلا على وست هام برباعية لهدف.

صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

توتنهام يملك حاليًّا 20 نقطة، وفي حال فوزه على فولهام غدًا الاثنين، سيصل للنقطة رقم 23 ويحتل بهم صدارة الدوري الإنجليزي بينما سيتراجع مانشستر سيتي للمركز الثاني.