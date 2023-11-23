آلية رفع شكوى على شركات الطيران في السعودية

استعرضت متحدثة الطيران المدني، ابتسام الشهري، آلية رفع شكوى على شركات الطيران في المملكة.

رفع الشكوى

وقالت الشهري خلال لقاء لها مع قناة “العربية”: “الهيئة العامة للطيران وضعت آلية واضحة، لتقديم المسافرين الشكوى بكل يسر وسهولة، والهدف من هذه الآلية أن يحصل المسافر على حقوقه، وفي نفس الوقت يتم مراجعة الشكوى من قبل الناقلات ومعالجتها في نفس الوقت.

وتابعت أن المسافر عندما يواجه أي إشكالية أو تحدٍّ في الرحلة لابد من التقدم للناقل الجوي وهو مقدم الخدمة، وإذا لم تتم المعالجة خلال 7 أيام بإمكان المسافر رفع الشكوى للهيئة.