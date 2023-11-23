الجماهير والنقاد: رد أنمار الحائلي على سعد اللذيذ كان شجاعًا قنبلة موقوتة لعلاج السرطان دعوة ولي العهد لوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل أجبرها على قبول الهدنة آلية رفع شكوى على شركات الطيران في السعودية غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا إطلاق مهرجان الوليمة بـ 13 منطقة تُلبّي جميع الأذواق في الرياض حبس محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة موقف نواف العقيدي من المشاركة ضد الأخدود أسباب ارتفاع أسعار العقار في الرياض السعودية تقدم دروسًا للعالم في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة
استعرضت متحدثة الطيران المدني، ابتسام الشهري، آلية رفع شكوى على شركات الطيران في المملكة.
وقالت الشهري خلال لقاء لها مع قناة “العربية”: “الهيئة العامة للطيران وضعت آلية واضحة، لتقديم المسافرين الشكوى بكل يسر وسهولة، والهدف من هذه الآلية أن يحصل المسافر على حقوقه، وفي نفس الوقت يتم مراجعة الشكوى من قبل الناقلات ومعالجتها في نفس الوقت.
وتابعت أن المسافر عندما يواجه أي إشكالية أو تحدٍّ في الرحلة لابد من التقدم للناقل الجوي وهو مقدم الخدمة، وإذا لم تتم المعالجة خلال 7 أيام بإمكان المسافر رفع الشكوى للهيئة.
#نشرة_الرابعة | ماهي آلية رفع شكوى على شركات الطيران في #السعودية؟ متحدثة الطيران المدني تجيب..@GACA_SP pic.twitter.com/T108LdJ0mg
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 23, 2023