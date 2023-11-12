أجمل 3 أهداف في الجولة الـ13 بدوري روشن

كشفت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

أفضل أهداف الجولة الـ13

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو في شباك أبها، بعد تمريرة بالكعب من الفرنسي كريم بنزيما، ليُساهم في تحقيق العميد للفوز بنتيجة 4\2.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف بالجولة الـ13 بالدوري، الهدف الذي سجله النجم محمد كنو من ركلة حرة أمام التعاون، ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز بهدفين دون رد.

كما يُنافس الهدف الذي سجله النجم البرازيلي أليكس تيليس من ركلة حرة مباشرة، ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق فوز هام أمام الوحدة بنتيجة 3\1 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ35 نقطة، ثم النصر بـ31 نقطة، يليه الأهلي بـ26 نقطة، ثم التعاون 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد والفتح.

ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ24 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة بـ16 نقطة، يليه ضمك والشباب برصيد 15 نقطة، ثم الخليج وأبها بـ13 نقطة، الرياض 12 نقطة، والطائي 11 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.