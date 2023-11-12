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كورونادو يُنافس تيليس ومحمد كنو

أجمل 3 أهداف في الجولة الـ13 بدوري روشن

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٠ مساءً
أجمل 3 أهداف في الجولة الـ13 بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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كشفت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

أفضل أهداف الجولة الـ13

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو في شباك أبها، بعد تمريرة بالكعب من الفرنسي كريم بنزيما، ليُساهم في تحقيق العميد للفوز بنتيجة 4\2.

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كورونادو
كورونادو – المصدر @ittihad

ويُنافس على جائزة أفضل هدف بالجولة الـ13 بالدوري، الهدف الذي سجله النجم محمد كنو من ركلة حرة أمام التعاون، ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز بهدفين دون رد.

محمد كنو
كنو – المصدر @Alhilal_FC

كما يُنافس الهدف الذي سجله النجم البرازيلي أليكس تيليس من ركلة حرة مباشرة، ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق فوز هام أمام الوحدة بنتيجة 3\1 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

أليكس تيليس. - دوري روشن
تيليس – المصدر @AlNassrFC

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ35 نقطة، ثم النصر بـ31 نقطة، يليه الأهلي بـ26 نقطة، ثم التعاون 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد والفتح.

ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ24 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة بـ16 نقطة، يليه ضمك والشباب برصيد 15 نقطة، ثم الخليج وأبها بـ13 نقطة، الرياض 12 نقطة، والطائي 11 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.

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