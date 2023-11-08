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تمهيدًا لعودته للمباريات الرسمية

أحمد حجازي يُشارك في تدريبات الاتحاد اليوم

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٦ مساءً
أحمد حجازي يُشارك في تدريبات الاتحاد اليوم
المواطن - فريق التحرير

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اقترب المدافع المصري الدولي أحمد حجازي، من العودة للمشاركة في المباريات الرسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد تعافيه من الإصابة.

عودة أحمد حجازي للتدريبات

وأشار الإعلامي علاء سعيد، إلى أن أحمد حجازي، بدأ في المشاركة تدريجيًا في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء اليوم الأربعاء.

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أحمد حجازي
حجازي

ولفت علاء سعيد عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أنه يتم تجهيز حجازي، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى منافسات دوري أبطال آسيا.

وكان أحمد حجازي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، شهر مايو الماضي، وأجرى عملية جراحية، يوم 9 يونيو، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر spl

الاتحاد يستعد لمواجهة أبها

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة أبها، مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة.

الاتحاد في دوري أبطال آسيا - دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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