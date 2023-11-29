أرقام إكسبو الرياض 2030.. 40 مليون زائر ومليار زيارة بالواقع الافتراضي استقرار أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهر لحظة توثيق عمل بطولي لإنقاذ عمال علقوا بنفق لمدة 16 يومًا شعار الرياض إكسبو 2030 يزين سماء العاصمة موعد مباراة الريال ضد نابولي والقنوات الناقلة أمانة جدة تكثف مراقبتها على الباعة الجائلين وتصادر 2.3 طن خضراوات وفواكه فيصل بن بندر ونائبه: أفكار متنوعة للمستقبل في إكسبو الرياض 2030 لا أهداف في مباراة الأهلي ضد سموحة مشاهد مبهجة من الرياض بعد إعلان استضافتها إكسبو 2030 ولي العهد يستقبل رئيس البرازيل ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
فازت الرياض باستضافة معرض إكسبو 2030م، فيما يتوقع أن يحظى المعرض بقرابة 40 مليون زائر.
ويقام إكسبو الرياض خلال الفترة من 1 أكتوبر 2030 حتى 31 مارس 2031، كما يتوقع أن تتجاوز الزيارات الافتراضية مليار زيارة عبر الواقع الافتراضي.
كما يُتوقع مشاركة عدد 246 مشاركًا، من دول ومنظمات عالمية ومشاركين غير رسميين، ومن المتوقع كذلك أن يُقام المعرض على مساحة تقدر بـ6 ملايين متر مربع في شمال الرياض، على بعد حوالي 5- 10 دقائق بالسيارة من مطار الملك خالد الدولي.
ونجحت السعودية في الحصول على تأييد عالمي لفوز الرياض عن جدارة باستضافة معرض إكسبو 2030 الذي سيكون فرصة تاريخية للمملكة لإبهار العالم بما حدث فيها من تطورات وتحولات غير مسبوقة ضمن رؤية السعودية 2030.
ويعكس فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030 النجاحات والإنجازات العملاقة في السعودية بفضل مهندس الرؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.