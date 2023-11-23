Icon

حبس محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة Icon موقف نواف العقيدي من المشاركة ضد الأخدود Icon أسباب ارتفاع أسعار العقار في الرياض Icon السعودية تقدم دروسًا للعالم في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة Icon هدنة غزة تبدأ صباح الجمعة Icon كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس مما أثار قلق المنافسين العالميين Icon طريقة التحقق من أهلية الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية Icon جوتي يتمنى عودة زيدان لتدريب ريال مدريد Icon التعاون يسعى لاستعادة توازنه بدوري روشن Icon إيلون ماسك يتراجع عن تعديل شكل روابط الأخبار في منصة إكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الحراك الاقتصادي صاحبه 3 أمور

أسباب ارتفاع أسعار العقار في الرياض

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٩ مساءً
أسباب ارتفاع أسعار العقار في الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية المهندس حامد بن حمري، أسباب ارتفاع أسعار العقار في الرياض.

حراك اقتصادي

وقال خلال لقاء له على قناة الإخبارية: “إن الحراك الاقتصادي في الرياض صاحبه 3 أمور وهي إيقاف الصكوك ونزع ملكيات وحجم المشاريع الهائلة وانفتاحها على الأحداث العالمية، لافتًا إلى أن هذه الأمور تؤثر على ارتفاع العقار بسرعة صاروخية خاصة في الرياض.

قد يهمّك أيضاً
نوع جديد من العقارب في السعودية فماذا تعرف عنه؟

نوع جديد من العقارب في السعودية فماذا تعرف عنه؟

صالح الشهري يستعيد بريقه دوليًا

صالح الشهري يستعيد بريقه دوليًا

ارتفاع أسعار العقار في الرياض

وتابع: “الأسعار ارتفعت في الرياض 4 أضعاف، لكن في الشرقية لم تتجاوز 100% خلال 3 سنوات”.

وأكمل: “المطورون قدموا بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان منتجات ووحدات عقارية بأسعار مدعومة، وعندنا الآن شقق مكونة من 3 غرف نوم مساحتها 141 فيها مجلس وصالة و3 حمامات ومطبخ بسعر 117 ألف ريال بعد استحقاق الدعم للذين تتراوح رواتبهم بين 7 إلى 10 آلاف ريال، وهناك شقق بـ181 ألف ريال قسطها لا يتجاوز 1100، وتتكون من 4 غرف نوم وغرفة خادمة ومقلط، وأصغر دوبلكس بمساحة 244 مترًا بسعر 290 ألف ريال”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء
صحة وطب‎

10 نصائح للبقاء بمأمن من تلوث الهواء

صحة وطب‎
طفل يُقتل كل 15 دقيقة في غزة!
العالم

طفل يُقتل كل 15 دقيقة في غزة!

العالم
الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن التوقيع
آخر الاخبار

الاتحاد يتفق مع لوبيتيغي وخطوة تفصله عن...

آخر الاخبار
نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا
مشاهير

نضال الأحمدية تهدد جمهور إليسا

مشاهير
أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن الاتحاد
الرياضة

أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن...

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج

الرياضة
ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان جيرمان
الرياضة

ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان...

الرياضة
لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال ومومباي سيتي
الرياضة

لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال...

الرياضة