حبس محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة موقف نواف العقيدي من المشاركة ضد الأخدود أسباب ارتفاع أسعار العقار في الرياض السعودية تقدم دروسًا للعالم في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة هدنة غزة تبدأ صباح الجمعة كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس مما أثار قلق المنافسين العالميين طريقة التحقق من أهلية الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية جوتي يتمنى عودة زيدان لتدريب ريال مدريد التعاون يسعى لاستعادة توازنه بدوري روشن إيلون ماسك يتراجع عن تعديل شكل روابط الأخبار في منصة إكس
أوضح عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية المهندس حامد بن حمري، أسباب ارتفاع أسعار العقار في الرياض.
وقال خلال لقاء له على قناة الإخبارية: “إن الحراك الاقتصادي في الرياض صاحبه 3 أمور وهي إيقاف الصكوك ونزع ملكيات وحجم المشاريع الهائلة وانفتاحها على الأحداث العالمية، لافتًا إلى أن هذه الأمور تؤثر على ارتفاع العقار بسرعة صاروخية خاصة في الرياض.
وتابع: “الأسعار ارتفعت في الرياض 4 أضعاف، لكن في الشرقية لم تتجاوز 100% خلال 3 سنوات”.
وأكمل: “المطورون قدموا بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان منتجات ووحدات عقارية بأسعار مدعومة، وعندنا الآن شقق مكونة من 3 غرف نوم مساحتها 141 فيها مجلس وصالة و3 حمامات ومطبخ بسعر 117 ألف ريال بعد استحقاق الدعم للذين تتراوح رواتبهم بين 7 إلى 10 آلاف ريال، وهناك شقق بـ181 ألف ريال قسطها لا يتجاوز 1100، وتتكون من 4 غرف نوم وغرفة خادمة ومقلط، وأصغر دوبلكس بمساحة 244 مترًا بسعر 290 ألف ريال”.