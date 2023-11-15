أعلى 5 لاعبين تقييمًا بدوري روشن

قدم النجم المغربي مراد باتنا، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ليكون من أفضل اللاعبين في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

أعلى اللاعبين تقييمًا

ومنحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، مراد باتنا أعلى تقييم في دوري روشن السعودي بعد مرور 13 جولة، حيث حصل على 8.11 درجة، بعدما ساهم في نتائج الفتح المميزة، ومساهمته في تسجيل 14 هدفًا.

وحل نجم الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو ثانيًا، بعدما حصل على تقييم 8.09 درجة، يليه نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ8.07 درجة، بعد المستوى اللافت الذي قدمه، وتصدره قائمة الأكثر مساهمة بالأهداف برصيد 20 هدفًا.

ويتواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما بالمركز الرابع بقائمة الأعلى تقييمًا بدوري روشن بـ8.03 درجة، متفوقًا على نجم الهلال، سالم الدوسري الذي نال 8.02 درجة.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب الدوري بعد الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ35 نقطة، ثم النصر بـ31 نقطة، يليه الأهلي بـ26 نقطة، ثم التعاون 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد والفتح.

ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ24 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة بـ16 نقطة، يليه ضمك والشباب برصيد 15 نقطة، ثم الخليج وأبها بـ13 نقطة، الرياض 12 نقطة، والطائي 11 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.