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باتنا يتصدر وكورونادو ثانيًا

أعلى 5 لاعبين تقييمًا بدوري روشن

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٧ مساءً
أعلى 5 لاعبين تقييمًا بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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قدم النجم المغربي مراد باتنا، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ليكون من أفضل اللاعبين في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

أعلى اللاعبين تقييمًا

ومنحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، مراد باتنا أعلى تقييم في دوري روشن السعودي بعد مرور 13 جولة، حيث حصل على 8.11 درجة، بعدما ساهم في نتائج الفتح المميزة، ومساهمته في تسجيل 14 هدفًا.

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مراد باتنا
مراد باتنا

وحل نجم الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو ثانيًا، بعدما حصل على تقييم 8.09 درجة، يليه نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ8.07 درجة، بعد المستوى اللافت الذي قدمه، وتصدره قائمة الأكثر مساهمة بالأهداف برصيد 20 هدفًا.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @SPL

ويتواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما بالمركز الرابع بقائمة الأعلى تقييمًا بدوري روشن بـ8.03 درجة، متفوقًا على نجم الهلال، سالم الدوسري الذي نال 8.02 درجة.

كريم بنزيما
كريم بنزيما – المصدر @ittihad

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب الدوري بعد الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال يتصدر بـ35 نقطة، ثم النصر بـ31 نقطة، يليه الأهلي بـ26 نقطة، ثم التعاون 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتحاد والفتح.

ويحتل الاتفاق المركز السابع بـ24 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة بـ16 نقطة، يليه ضمك والشباب برصيد 15 نقطة، ثم الخليج وأبها بـ13 نقطة، الرياض 12 نقطة، والطائي 11 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.

نادي الهلال
لاعبو الهلال في الدوري – المصدر @SPL

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