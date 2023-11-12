أكثر أسباب ضعف عضلة القلب

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ضعف عضلة القلب، هو مرض يتسبب في صعوبة ضخ الدم من القلب إلى باقي أجزاء الجسم، ويمكن أن يؤدي اعتلال عضلة القلب إلى فشل القلب.
وهناك العديد من أعراض اعتلال عضلة القلب من بينها ما يلي:
وكان استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أشار إلى أن أكثر الأسباب انتشارًا في العالم لضعف عضلة القلب، هو ارتفاع ضغط الدم.
وفي وقت سابق حذر النمر، من عدم التحكم في مستوى ضغط الدم؛ لافتًا إلى أنه من أهم مسببات جلطة الدماغ.
وقال في تغريدة على حسابه في منصة إكس: “تناول الأسبرين في بداية حدوث جلطة القلب يقلل نسبة الوفيات 15 -20 %”.
وأكمل: “حتى في الشخص الذي ليس لديه ضغط، من الممكن أن يرتفع ضغطه إلى قيم عالية جدًا أثناء معاناته من الألم، والتوتر، والغضب، والبكاء، والصراخ”.
وفي وقت سابق؛ أوضحت وزارة الصحة، بعض العوامل التي تزيد مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
وحددت الصحة، عوامل زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم كالتالي:
– زيادة الوزن.
– التدخين.
– اضطراب النوم.
– العمر فوق الـ 65 سنة.
– عدم ممارسة الرياضة.
– تناول أكثر من 5 جرامات من الملح يوميًا.