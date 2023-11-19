الوسط الرياضي يعزي ياسر الشهراني في وفاة والده أمانة جدة ترفع جاهزيتها للأمطار بأكثر من 3,333 فردًا و1,691 معدة جراحة ساعة لإخراج حصوة كبيرة من مثانة مريض في عنيزة الحقيل يتفقد مشاريع بلدية وسكنية بالشرقية ويفتتح مركز العمليات المتنقل المدني يتابع الحالة المطرية ويحذر: ابتعدوا عن الأودية أول قرار من مدرب منتخب ألمانيا بعد الخسارة أمام تركيا وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي
تفاعلًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والتي تشير إلى توقعات بهطول أمطار غزيرة على المحافظة اليوم الأحد، أكدت أمانة محافظة جدة على تفعيل الخطط الميدانية واتخاذ التدابير اللازمة، وذلك عبر نشر الفرق والآليات، ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق مع الجهات المعنية.
وبينت أمانة جدة أن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3,333 فردًا و1,691 معدة وآلية، جرى توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية ومركز للإسناد، وتواصل الأمانة التنسيق ومتابعة تنبهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، فضلًا عن تفعيل الدور التوعوي عبر حسابات التواصل الاجتماعي ولوحات الطرق والشاشات، والمتضمن نشر الرسائل التحذيرية لسلامة السكان والزائرين، ودعم جهود الجهات المعنية خلال هطول الأمطار.
وتهيب الأمانة بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وكذلك تجنب مصادر التيارات الكهربائية حفاظًا على سلامتهم، كما تدعو للإبلاغ عن أي حالات طارئة تتعلق بآثار الحالة المطرية، وذلك من خلال الرقم الموحد لاستقبال البلاغات 940 أو عبر (تطبيق بلدي)، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها.