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أمانة جدة ترفع جاهزيتها للأمطار بأكثر من 3,333 فردًا و1,691 معدة

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٠ مساءً
أمانة جدة ترفع جاهزيتها للأمطار بأكثر من 3,333 فردًا و1,691 معدة
المواطن - فريق التحرير

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تفاعلًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والتي تشير إلى توقعات بهطول أمطار غزيرة على المحافظة اليوم الأحد، أكدت أمانة محافظة جدة على تفعيل الخطط الميدانية واتخاذ التدابير اللازمة، وذلك عبر نشر الفرق والآليات، ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق مع الجهات المعنية.

3,333 فردًا

وبينت أمانة جدة أن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3,333 فردًا و1,691 معدة وآلية، جرى توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية ومركز للإسناد، وتواصل الأمانة التنسيق ومتابعة تنبهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، فضلًا عن تفعيل الدور التوعوي عبر حسابات التواصل الاجتماعي ولوحات الطرق والشاشات، والمتضمن نشر الرسائل التحذيرية لسلامة السكان والزائرين، ودعم جهود الجهات المعنية خلال هطول الأمطار.

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حيطة وحذر

وتهيب الأمانة بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وكذلك تجنب مصادر التيارات الكهربائية حفاظًا على سلامتهم، كما تدعو للإبلاغ عن أي حالات طارئة تتعلق بآثار الحالة المطرية، وذلك من خلال الرقم الموحد لاستقبال البلاغات 940 أو عبر (تطبيق بلدي)، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها.

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