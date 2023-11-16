أمانة جدة تفتتح الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية للزائرين

فتحت الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية بجدة، اليوم الخميس، أبوابها أمام السكان والزائرين، لتصبح وجهة سياحية جديدة وجاذبة، وحلة من الجمال يزين عروس البحر الأحمر.

وبدأت واجهة أبحر في استقبال زوارها تزامنًا مع حلول إجازة الفصل الدراسي الأول، والتي ستمنح السكان فرصة للاستمتاع بأماكن خضراء ومساحات مفتوحة وشواطئ رملية وعناصر جذب متنوعة، كما يأتي ضمن مشروع بهجة الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة والرفاهية للسكان ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

الواجهة البحرية لشاطئ أبحر

ونفذت أمانة محافظة جدة مشروع الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية على مساحة تقدر بـ 205 آلاف متر مربع وبطول نحو 3 كيلومترات، فيما بلغت تكلفته الإجمالية نحو 273 مليون ريال، ويحتوي المشروع على العديد من العناصر والتي من أبرزها: “ممشى بحري، ومسطحات خضراء على مساحة 27 ألف م2 تتضمن 1.080 شجرة ونخلة، وشواطئ عامة للسباحة بمساحة 5.800 م2 ومسار للدراجات بطول 2.600م، وشواطئ رملية جافة بمساحة 10.350م2 ، ومنطقة ألعاب للأطفال بمساحة 560م ومواقف للسيارات تتجاوز 1.272 موقفاً، إضافة إلى سقالة بحرية بطول 130 متراً، ومبانٍ خدمية واستثمارية، وأعمال بحرية وتجهيز للبنية التحتية بشكل كامل، من شبكة للكهرباء وشبكة للصرف الصحي وشبكة تصريف لمياه الأمطار والسيول، كما تضمنت تجهيزات المشروع توفير 125 كاميرا للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم.

وأكدت أمانة جدة أنها تسعى من خلال تطوير الواجهات البحرية إلى تحسين تجربة المتنزهين والزوار لعروس البحر الأحمر وخلق بيئة بحرية سياحية جاذبة، فضلا عن رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية.