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في الجولة الـ15 بدوري روشن

أمران يحسمان مشاركة سالم الدوسري أمام النصر

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٧ مساءً
أمران يحسمان مشاركة سالم الدوسري أمام النصر
المواطن - محمد سمعه

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تلقى المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، صدمة وذلك بسبب إصابة اللاعب سالم الدوسري في مباراة التعاون في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن.

غياب سالم الدوسري عن مباراتي باكستان والأردن

وكان المنتخب السعودي كشف أن الدوسري لن يشارك في مباراتي باكستان والأردن بسبب الإصابة.

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ومن المتوقع قيام المدرب جورجي جيسوس بإراحة الدوسري في مباراتي الحزم في دوري روشن ونافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا ثم إشراكه يوم 1 ديسمبر في الديربي ضد النصر ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن.

الهلال ضد مومباي سيتي - 3 - سالم الدوسري
س

الأخضر سيواجه باكستان يوم 16 نوفمبر على ملعب عبدالله الدبل معقل نادي الاتفاق حيث تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وبعد ذلك سيواجه الأخضر، منتخب الأردن يوم 21 نوفمبر في العاصمة الأردنية عمّان في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.

ويتواجد الأخضر في المجموعة السابعة في التصفيات والتي تضم منتخبات “باكستان، الأردن، طاجيكستان”.

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