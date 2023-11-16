أمطار الرياض مستمرة لساعة متأخرة الليلة

توقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، استمرار الحالة المطرية على الرياض لساعة متأخرة من هذه الليلة.

وقال القحطاني عبر حسابه بمنصة إكس: إن التوقعات أن تكون الحالة المطرية على الرياض بأمطار متوسطة عمومًا وغزيرة في فترات متفاوتة على بعض الأحياء، خاصة وسط وشمال العاصمة، موضحًا أن المركز يتابع الحالة بشكل مستمر، آملًا من الجميع توخي الحيطة والحذر.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.