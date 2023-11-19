أمطار السيل الكبير شمال الطائف

شهدت محافظة الطائف هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد الرؤية فيما تشير توقعات الأرصاد إلى استمرار أمطار الخير والبركة في الساعات المقبلة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة هطول أمطار في السيل الكبير شمال الطائف وحي الوسام وغيرهما من الأحياء.

الدفاع المدني يحذر

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد دعت في وقت سابق إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم أمس السبت حتى الثلاثاء المقبل.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية، كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.