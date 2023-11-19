أمطار غزيرة وسحب كثيفة على جدة

هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة جدة، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.

وأظهرت مقاطع فيديو السحب الكثيفة والغيوم التي غطت سماء جدة، وسط تحذيرات من الدفاع المدني بضرورة توخي الحيطة والحذر والبعد عن أماكن تجمع المياه.

وشملت الأمطار العديد من أحياء جدة ما بين عسفان ووادي غران باتجاه خليص وخليج سلمان وشمال وجنوب المحافظة.

طقس جدة

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم، تحذيراً عالي الدرجة من صواعق رعدية، مصحوبة بأمطار غزيرة، ورياح شديدة السرعة؛ تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج؛ وذلك على محافظات جدة، والليث، ورابغ.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

توقعات الأرصاد

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية، كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.