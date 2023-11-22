Icon

حساب المواطن يوضح المقصود بأسرة فاقد الأهلية Icon دراسة: المكسرات تعزّز خصوبة الرجل Icon أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعد السديري Icon وظائف في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في 7 مدن Icon تأجيل اجتماع أوبك+ وسط توقعات بتمديد الخفض الطوعي للنفط Icon لويس كاسترو يُجهز لابورت لمواجهة الهلال Icon ارتفاع مؤشر الدولار بعد بيانات اقتصادية هامة Icon 4 نصائح لسهولة تشغيل محرك السيارة في الشتاء Icon لقطات لهطول الأمطار وتساقط البرد شرق الطائف Icon سلطان الغنام المدافع الأكثر مساهمة بالأهداف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعد السديري

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ مساءً
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعد السديري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على سعد بن ناصر بن سعد السديري- رحمه الله- وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

قد يهمّك أيضاً
صفوة المهيدب لطب الأسنان تعالج أكثر من 16 ألف شخص مجانًا

صفوة المهيدب لطب الأسنان تعالج أكثر من 16 ألف شخص مجانًا

علي البليهي: صعوبتان واجهتا الأخضر في مباراة الأردن

علي البليهي: صعوبتان واجهتا الأخضر في مباراة الأردن

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير خالد بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي محافظ الدرعية.

كما أدى الصلاة الأستاذ تركي بن خالد السديري، وأبناء الفقيد ناصر، وفيصل، ومنصور، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير المالية : نتوقع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بنحو 6%
السوق

وزير المالية : نتوقع نمو الاقتصاد السعودي...

السوق
انتخاب مايك جونسون حليف ترامب رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي
العالم

انتخاب مايك جونسون حليف ترامب رئيسًا لمجلس...

العالم
مطالب اتحادية برحيل مارسيلو جروهي
الرياضة

مطالب اتحادية برحيل مارسيلو جروهي

الرياضة
وزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب واقعي
السعودية اليوم

وزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب...

السعودية اليوم
لقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار
العالم

لقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار

العالم
طيران ناس يطلق 6 رحلات أسبوعية مباشرة من جدة والمدينة المنورة إلى دكا 
السعودية اليوم

طيران ناس يطلق 6 رحلات أسبوعية مباشرة...

السعودية اليوم
ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش
أخبار أمنية

ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش

أخبار أمنية
جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة الجوية
آخر الاخبار

جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة...

آخر الاخبار