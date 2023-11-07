أهم خطوات الحصول على تأشيرة زيارة الأعمال للسعودية من كل دول العالم أصوات بالحزب الديمقراطي تطالب بايدن بالانسحاب من سباق الرئاسة تشيلسي يحسم ديربي لندن برباعية في توتنهام تحذير من وباء كبير قد يكون الأكثر فتكًا بتاريخ البشرية! الدراسة عن بُعد بمدارس البرك اليوم هدية ناسفة تقتل مساعد قائد القوات الأوكرانية شركات تستغل فكرة برنامج تمهير بشكل خاطئ العمل بضوابط إيقاف الخدمات بعد 360 يومًا من نشرها بدلًا من 180 انطلاق ملتقى الأحساء للشركات الناشئة بـ12 ورشة عمل مركز المناطق الاقتصادية سيحول الرياض لمقر رئيسي للشركات العالمية
أعلنت المملكة العربية السعودية قرارً هامًّا يخص مجال السفر والسياحة وريادة الأعمال، بعما أطلقت تأشيرة زيارة الأعمال وهي نوع من التأشيرات التي تمنح للأشخاص الذين يرغبون في زيارة دولة معينة لأغراض العمل أو الأعمال التجارية.
يمكن أن تختلف متطلبات الحصول على تأشيرة زيارة الأعمال من دولة إلى دولة، ولذلك يُفضل دائمًا التحقق من المتطلبات الخاصة بالدولة التي ترغب في زيارتها، ويأتي تقديم هذه الخدمة النوعية للمستثمرين من الخارج ضمن جهود المملكة في سبيل تحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية المتناغمة مع رؤية السعودية 2030، الرامية إلى جذب المزيد من شرائح المستثمرين حول العالم، لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل بدء ممارسة الأعمال مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى؛ نظرًا لدورها الفعّال في تحريك عجلة الاقتصاد، بحسب “آربيان بيزنس”.
وتعد تأشيرة زيارة الأعمال “مستثمر زائر” هي تأشيرة تستهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب ومنسوبي المنشآت الأجنبية التقديم على تأشيرة زيارة إلكترونية من خلال المنصة التابعة لوزارة الاستثمار “استثمر في السعودية”.
عادةً ما تتضمن طلبات تأشيرة زيارة الأعمال تقديم بعض الوثائق مثل:
يمكن معالجة الطلب وإصدار التأشيرة بشكل رقمي من المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية، دون الحاجة إلى مراجعة ممثليات المملكة في الخارج لأخذ السمات الحيوية، ويمكن الاستفادة من التأشيرة لمدة قد تصل إلى عام وبدخول متعدد، كما أن عددًا من المستفيدين يمكنهم الحصول على التأشيرة بشكل فوري، وذلك لغرض زيارة المملكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية.
يمكن معالجة الطلب وإصدار تأشيرة عمل للسعودية بشكل رقمي من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية، أو من خلال المنصة التابعة لوزارة الاستثمار “استثمر في السعودية” باتباع الخطوات الآتية:
1- سجل الدخول إلى موقع إنجاز.
2- اختر أفراد.
3- ثم قم باختيار طلب تأشيرة من البعثات السعودية بالخارج
4- قم بالضغط على تسجيل لإنشاء حساب جديد- إذا لم يكن لديك حساب مسبقًا- واكتب المعلومات المطلوبة.
5- قم بملء نموذج الطلب وتحميل صورتك.
6- حدد نوع التأشيرة الصحيح الذي يتماشى مع دعوة العمل الخاصة بك والبعثة السعودية المناسبة التي يتم إرسال دعوتك إليها.
7- بمجرد تقديم طلبك قم بدفع رسوم التأشيرة للحصول عليها مع التأكد من أن وسيلة الدفع تتماشى مع طرق الدفع المقبولة.
8- اطبع نموذج طلب إنجاز الخاص بك وأرفقه مع الأوراق المطلوبة قبل مشاركتها مع القسم القنصلي.