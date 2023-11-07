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يمكن إصدارها بشكل رقمي من المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات

أهم خطوات الحصول على تأشيرة زيارة الأعمال للسعودية من كل دول العالم

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٥ صباحاً
أهم خطوات الحصول على تأشيرة زيارة الأعمال للسعودية من كل دول العالم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المملكة العربية السعودية قرارً هامًّا يخص مجال السفر والسياحة وريادة الأعمال، بعما أطلقت تأشيرة زيارة الأعمال وهي نوع من التأشيرات التي تمنح للأشخاص الذين يرغبون في زيارة دولة معينة لأغراض العمل أو الأعمال التجارية.

مزايا الحصول على تأشيرة زيارة أعمال

يمكن أن تختلف متطلبات الحصول على تأشيرة زيارة الأعمال من دولة إلى دولة، ولذلك يُفضل دائمًا التحقق من المتطلبات الخاصة بالدولة التي ترغب في زيارتها، ويأتي تقديم هذه الخدمة النوعية للمستثمرين من الخارج ضمن جهود المملكة في سبيل تحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية المتناغمة مع رؤية السعودية 2030، الرامية إلى جذب المزيد من شرائح المستثمرين حول العالم، لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل بدء ممارسة الأعمال مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى؛ نظرًا لدورها الفعّال في تحريك عجلة الاقتصاد، بحسب “آربيان بيزنس”.

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وتعد تأشيرة زيارة الأعمال “مستثمر زائر” هي تأشيرة تستهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب ومنسوبي المنشآت الأجنبية التقديم على تأشيرة زيارة إلكترونية من خلال المنصة التابعة لوزارة الاستثمار “استثمر في السعودية”.

أهم شروط الحصول على تأشيرة زيارة الأعمال

عادةً ما تتضمن طلبات تأشيرة زيارة الأعمال تقديم بعض الوثائق مثل:

  1. دعوة رسمية: قد تحتاج إلى دعوة رسمية من شركة أو مؤسسة في الدولة التي ترغب في زيارتها. هذه الدعوة تحتوي عادة على تفاصيل الزيارة والأغراض المحددة للزيارة.
  2. حجز فندقي: قد يُطلب منك أن تقدم إثباتًا عن حجز فندقي للفترة التي تنوي فيها البقاء في البلاد.
  3. تأمين سفر: قد يُشترط عليك الحصول على تأمين سفر يغطي فترة الزيارة، بما في ذلك التأمين الطبي والتأمين على السفر.
  4. إثباتات مالية: قد تحتاج إلى تقديم إثباتات مالية تُظهر أن لديك القدرة على تغطية تكاليف رحلتك وإقامتك في الدولة المستهدفة.
  5. نموذج طلب تأشيرة: يجب عليك ملء نموذج طلب تأشيرة وتقديمه للسفارة أو القنصلية المعنية.
  6. صور شخصية: قد تحتاج إلى صور شخصية حديثة لاستخدامها في طلب التأشيرة.

خطوات الحصول على أشيرة زيارة أعمال في السعودية

يمكن معالجة الطلب وإصدار التأشيرة بشكل رقمي من المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية، دون الحاجة إلى مراجعة ممثليات المملكة في الخارج لأخذ السمات الحيوية، ويمكن الاستفادة من التأشيرة لمدة قد تصل إلى عام وبدخول متعدد، كما أن عددًا من المستفيدين يمكنهم الحصول على التأشيرة بشكل فوري، وذلك لغرض زيارة المملكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية.

يمكن معالجة الطلب وإصدار تأشيرة عمل للسعودية بشكل رقمي من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية، أو من خلال المنصة التابعة لوزارة الاستثمار “استثمر في السعودية” باتباع الخطوات الآتية:

1- سجل الدخول إلى موقع إنجاز.

2- اختر أفراد.

3- ثم قم باختيار طلب تأشيرة من البعثات السعودية بالخارج

4- قم بالضغط على تسجيل لإنشاء حساب جديد- إذا لم يكن لديك حساب مسبقًا- واكتب المعلومات المطلوبة.

5- قم بملء نموذج الطلب وتحميل صورتك.

6- حدد نوع التأشيرة الصحيح الذي يتماشى مع دعوة العمل الخاصة بك والبعثة السعودية المناسبة التي يتم إرسال دعوتك إليها.

7- بمجرد تقديم طلبك قم بدفع رسوم التأشيرة للحصول عليها مع التأكد من أن وسيلة الدفع تتماشى مع طرق الدفع المقبولة.

8- اطبع نموذج طلب إنجاز الخاص بك وأرفقه مع الأوراق المطلوبة قبل مشاركتها مع القسم القنصلي.

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