إصابة شخص إثر حريق واشتعال لحظي في الرياض

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، مساء اليوم الأربعاء، حريقًا إثر اشتعال لحظي في أحد المباني السكنية.

إخماد الحريق بالرياض

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس: إن مدني الرياض أخمد حريقًا إثر اشتعال لحظي في مبنى سكني، نتج عنه إصابة شخص.

وأضاف الدفاع المدني، أنه تم نقل الشخص المصاب للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.