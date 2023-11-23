إصابة شخص إثر حريق واشتعال لحظي في الرياض لقطات لهطول الأمطار وجريان وتدفق سيل سديرة هند صبري تستقيل من الأمم المتحدة بعد 13 عامًا من العمل الإنساني لحظة اصطدام طائرة أمريكية بمركز تسوق تجاري طرح ميزة الدردشة الصوتية في شات جي بي تي مجانًا وظائف شاغرة في الهيئة العامة للنقل حساب المواطن يوضح المقصود بأسرة فاقد الأهلية دراسة: المكسرات تعزّز خصوبة الرجل أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعد السديري وظائف في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في 7 مدن
باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، مساء اليوم الأربعاء، حريقًا إثر اشتعال لحظي في أحد المباني السكنية.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس: إن مدني الرياض أخمد حريقًا إثر اشتعال لحظي في مبنى سكني، نتج عنه إصابة شخص.
وأضاف الدفاع المدني، أنه تم نقل الشخص المصاب للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.