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الدفاع المدني تمكن من إخماد الحريق

إصابة شخص إثر حريق واشتعال لحظي في الرياض

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
إصابة شخص إثر حريق واشتعال لحظي في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، مساء اليوم الأربعاء، حريقًا إثر اشتعال لحظي في أحد المباني السكنية.

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وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس: إن مدني الرياض أخمد حريقًا إثر اشتعال لحظي في مبنى سكني، نتج عنه إصابة شخص.

وأضاف الدفاع المدني، أنه تم نقل الشخص المصاب للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

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