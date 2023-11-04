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برنامج للدردشة الآلية بالتعاون مع xAI

إطلاق أول نموذج لـ الذكاء الاصطناعي لعملاء X Premium بـ16 دولارًا شهريًا

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
إطلاق أول نموذج لـ الذكاء الاصطناعي لعملاء X Premium بـ16 دولارًا شهريًا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة “إكس”، اليوم السبت، إطلاق أول نموذج للذكاء الاصطناعي لمستخدمي X المميزين.

أول نموذج للذكاء الاصطناعي عبر إكس

قال الملياردير إيلون ماسك، إن شركته xAI الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي ستطلق أول نموذج خاص بها لمجموعة مختارة، اليوم السبت.

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ويأتي هذا بعد عام تقريبًا من استحواذ ChatGPT من OpenAI على خيال الشركات والمستخدمين في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى زيادة كبيرة في اعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية.

ميزة لعملاء X Premium

وأطلق إيلون ماسك برنامج الدردشة الآلي الخاص به، والذي سيكون متاحًا لجميع مشتركي “X Premium+” بمجرد خروجه من “الإصدار التجريبي المبكر”، حسبما قال في منشور على X في وقت متأخر من مساء الجمعة، بعد الإعلان في وقت سابق أن Grok سيكون متاحًا لـ “مجموعة مختارة” يوم السبت.

ويعد الروبوت هو أول ابتكار يخرج من شركة Musk الناشئة للذكاء الاصطناعي، xAI، والتي أعلن عنها في يوليو. وقد وضع ماسك فريق الشركة المكون من 12 شخصًا، والذي يبدو أن كل أفراده من الذكور، في مهمة طموحة تتمثل في “فهم الطبيعة الحقيقية للكون”، استنادًا إلى موقعه على الإنترنت.

موقف ماسك من الذكاء الاصطناعي

وأوضح الملياردير الذي انتقد جهود الذكاء الاصطناعي والرقابة التي تبذلها شركات التكنولوجيا الكبرى، في وقت سابق من هذا العام، أنه سيطلق أقصى قدر من الذكاء الاصطناعي الذي يبحث عن الحقيقة ويحاول فهم طبيعة الكون لمنافسة Bard من غوغل وBing AI من مايكروسوفت.

ويأتي الفريق الذي يقف وراء xAI، والذي تم إطلاقه في يوليو من هذا العام، من DeepMind التابعة لغوغل، الشركة الأم لنظام التشغيل Windows، وغيرها من شركات أبحاث الذكاء الاصطناعي الكبرى.

تعاون بين إكس وxAI

وعلى الرغم من أن موقع X المملوك لإيلون ماسك، وشركة xAI منفصلتان، إلا أنهما تعملان معا بشكل وثيق. وتعمل XAI أيضا مع “تسلا” وشركات أخرى.

وفي سبتمبر، قال لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة Oracle (ORCL.N) والذي وصف نفسه بأنه صديق مقرب لماسك، إن شركة xAI وقعت عقدًا لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها على سحابة Oracle.

أهمية محادثات الذكاء الاصطناعي المعرفية

OpenAI هي شركة تكنولوجيا معروفة تأسست في عام 2015. تهدف OpenAI إلى تطوير وتعزيز الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية. تعتبر GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) أحدث وأبرز إنجازات OpenAI. إنه نموذج لغة ضخم يعتمد على شبكات عصبونية عميقة وتحسينات في مجال توليد النص.

GPT-3 هو نموذج تعلم آلي متقدم يستخدم تقنيات التعلم العميق لتوليد النصوص والإجابات والمحادثات استنادًا إلى المدخلات التي يتلقاها من المستخدمين. يعتمد GPT-3 على تدريبه على كميات ضخمة من البيانات ويستفيد منها لفهم اللغة الطبيعية وتكوين استجابات واقعية ومنطقية.

استخدامات الذكاء الاصطناعي

واجهة GPT-3 مع المستخدمين تتم من خلال تبادل النصوص، حيث يتم تقديم سؤال أو مدخل نصي، ويقوم النموذج بتوليد إجابة أو استجابة مناسبة استنادًا إلى السياق المقدم.

تستخدم OpenAI GPT-3 في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك المساعدة في الكتابة والترجمة والمحادثات الذكية وتوليد المحتوى والتعليم والبحث والتحليل اللغوي وأكثر من ذلك.

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