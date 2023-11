إطلاق أول نموذج لـ الذكاء الاصطناعي لعملاء X Premium بـ16 دولارًا شهريًا

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة “إكس”، اليوم السبت، إطلاق أول نموذج للذكاء الاصطناعي لمستخدمي X المميزين.

قال الملياردير إيلون ماسك، إن شركته xAI الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي ستطلق أول نموذج خاص بها لمجموعة مختارة، اليوم السبت.

ويأتي هذا بعد عام تقريبًا من استحواذ ChatGPT من OpenAI على خيال الشركات والمستخدمين في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى زيادة كبيرة في اعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية.

The @xAI Grok AI assistant will be provided as part of 𝕏 Premium+, so I recommend signing up for that.

Just $16/month via web. https://t.co/wEEIZNjEkp

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023