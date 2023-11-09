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حادثة ندد بها رئيس الوزراء جاستين ترودو

إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشرطة في كندا حدوث إطلاق نار على مدرستين يهوديتين بمدينة مونتريال ليل الأربعاء، في حادثة ندد بها رئيس الوزراء جاستين ترودو.

وأوضحت الشرطة أنها عثرت على آثار للرصاص على باب المؤسستين التعليميتين اليهوديتين في مونتريال صباح الخميس، مشيرة الى أن إطلاق النار وقع خلال الليل حين كان المبنيان خاليين، وبالتالي لم يسجل وقوع أي إصابة بشرية.

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وقال ترودو: “أريد أن أكون شديد الوضوح. ندين هذا العنف المعادي للسامية بأشد العبارات”، وذلك بعدما تحدث عن تزايد “مرعب” في معاداة السامية والإسلاموفوبيا على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

نداء للهدوء

وأطلق فرانسوا لوغو رئيس وزراء كيبيك “نداء للهدوء” لكل سكان المقاطعة، منددا بهذه الحادثة وبمواجهة وقعت الأربعاء في جامعة بالمدينة بين مجموعتين من الطلاب.

ووقعت اشتباكات بالأيدي بين طلاب مؤيدين لإسرائيل وآخرين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة كونكورديا، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، حسبما أعلنت الجامعة والشرطة التي اضطرت للتدخل.

ورصدت الجامعة “زيادة مقلقة في أعمال الترهيب” خلال الأيام الماضية، متحدثة عن رسم صلبان معقوفة ونشر دعوات للكراهية عبر الإنترنت.

وحض رئيس وزراء كيبيك قوات الشرطة على محاولة تهدئة التوترات، من دون أن يستبعد منع التجمعات المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت شرطة مونتريال فتح تحقيق بعد رمي زجاجات حارقة على كنيس في المدينة.

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