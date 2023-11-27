إغلاق طريق الصرار الحناة الجبيل في الشرقية لمدة 3 أشهر

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أعلنت الهيئة العامة للطرق عن البدء في تنفيذ التحويلة المرورية لأعمال إصلاح طريق الصرار / الحناة/ الجبيل بالمنطقة الشرقية، بدايةً من تقاطع جوسمين بطول 7.5 كم باتجاه الجبيل.
وذكر الحساب الرسمي للهيئة العامة للطرق، عبر منصة إكس، أن عمليات الإصلاح ستكون ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28/ 11/ 2023م، ولمدة ثلاثة أشهر.
البدء بتنفيذ التحويلة المرورية لأعمال إصلاح طريق الصرار / الحناة/ الجبيل بالمنطقة الشرقية، بدايةً من تقاطع جوسمين بطول 7.5 كم باتجاه الجبيل، وذلك ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28-11-2023م، ولمدة ثلاثة أشهر.#الهيئة_العامة_للطرق pic.twitter.com/yM4HCnYbWN
— الهيئة العامة للطرق (@RGAsaudi) November 27, 2023