إفشاء أي معلومة سرية محظور على الموظف العام حتى بعد انتهاء خدمته لحظة وصول رهينتين روسيتين مفرج عنهما إلى الحدود بين غزة ومصر 6 أهداف تُنهي مباراة غلطة سراي ضد مان يونايتد بتعادل مثير حسم أجر العامل لسبب غير نظامي مخالفة نظامية 3 توصيات بشأن تربية الأغنام في الشتاء تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الخليج ثعبان يختبئ عند باب المنزل ويفاجئ شابًا بلدغة في الأحساء الزمالك يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في مودرن فيوتشر أوكلاند سيتي يصل دبي ويبدأ تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد توقعات بـ عصف رعدي يومي السبت والأحد المقبلين
قالت النيابة العامة: إن إفشاء أي وثيقة أو معلومة سرية محظور على الموظّف العام ولو بعد انتهاء خدمته.
وتابعت النيابة، عبر منصة إكس، أنه يُقصد بالوثائق السرية: الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.