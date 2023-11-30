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إفشاء أي معلومة سرية محظور على الموظف العام حتى بعد انتهاء خدمته Icon لحظة وصول رهينتين روسيتين مفرج عنهما إلى الحدود بين غزة ومصر Icon 6 أهداف تُنهي مباراة غلطة سراي ضد مان يونايتد بتعادل مثير Icon حسم أجر العامل لسبب غير نظامي مخالفة نظامية Icon 3 توصيات بشأن تربية الأغنام في الشتاء Icon تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الخليج Icon ثعبان يختبئ عند باب المنزل ويفاجئ شابًا بلدغة في الأحساء Icon الزمالك يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في مودرن فيوتشر Icon أوكلاند سيتي يصل دبي ويبدأ تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد Icon توقعات بـ عصف رعدي يومي السبت والأحد المقبلين Icon

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يقصد بالوثائق السرية الأوعية بجميع أنواعها

إفشاء أي معلومة سرية محظور على الموظف العام حتى بعد انتهاء خدمته

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣١ صباحاً
إفشاء أي معلومة سرية محظور على الموظف العام حتى بعد انتهاء خدمته
المواطن - فريق التحرير

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قالت النيابة العامة: إن إفشاء أي وثيقة أو معلومة سرية محظور على الموظّف العام ولو بعد انتهاء خدمته.

الوثائق السرية

وتابعت النيابة، عبر منصة إكس، أنه يُقصد بالوثائق السرية: الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.

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