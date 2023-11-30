إفشاء أي معلومة سرية محظور على الموظف العام حتى بعد انتهاء خدمته

قالت النيابة العامة: إن إفشاء أي وثيقة أو معلومة سرية محظور على الموظّف العام ولو بعد انتهاء خدمته.

الوثائق السرية

وتابعت النيابة، عبر منصة إكس، أنه يُقصد بالوثائق السرية: الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.