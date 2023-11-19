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منح مدير عام التعليم 95 صلاحية إضافية

إلغاء مقعد المساعد للشؤون المدرسية في الدليل التنظيمي لإدارات التعليم

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٧ مساءً
إلغاء مقعد المساعد للشؤون المدرسية في الدليل التنظيمي لإدارات التعليم
المواطن - فريق التحرير

اعتمد وزير التعليم يوسف البنيان، الدليل التنظيمي للإدارات العامة للتعليم بالمناطق، الذي تضمن إعادة ترتيب الهيكل الإداري ومنح الصلاحيات وإلغاء بعض المسميات والمقاعد.

وبحسب القرار الصادر من وزير التعليم فقد تضمن الدليل إلغاء مقعد المساعد للشؤون المدرسية ونقل ارتباط شؤون المعلمين إلى إدارة الموارد البشرية مع منح مدير عام التعليم 95 صلاحية بالإضافة للصلاحيات المنصوص عليها في لائحة الانضباط الوظيفي.

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ومن المقرر أن يتم العمل بهذا الدليل اعتبارًا من تاريخ 19/ 6 / 1445 هـ والموافق لتاريخ 1 / 1 / 2024م، كما نص القرار على أن يُلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

الدليل التنظيمي لإدارات التعليم

ويوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي الجديد لإدارات التعليم والعلاقات بينها وبين بعضها البعض وبين المستويات الأعلى والأدنى.

 

الدليل التنظيمي لإدارات التعليم

 

ويمكنك من هنا الاطلاع على الدليل التنظيمي لإدارة التعليم العامة.

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