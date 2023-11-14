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انعدام في مدى الرؤية الأفقية

إنذار أحمر في جدة: أمطار غزيرة وبرد وصواعق

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
إنذار أحمر في جدة: أمطار غزيرة وبرد وصواعق
المواطن - فريق التحرير

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وجّه المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا- إنذار أحمر- بشأن هطول أمطار غزيرة على محافظة جدة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.

موعد الحالة

ولفت المركز إلى أن الحالة تبدأ- بمشيئة الله تعالى- من الساعة الـ 12 من صباح يوم غد الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

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في السياق ذاته، دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.

وبين أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل (العاصمة المقدسة- الطائف- الجموم- الكامل- أضم- العرضيات- ميسان- جدة- بحرة- رابغ- خليص- الليث- القنفذة)، وذلك ابتداء من اليوم إلى يوم الخميس المقبل، تشتد غزارتها اليوم وغدًا.

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