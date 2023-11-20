إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي الباحة والدفاع المدني يحذر

رفعت الأرصاد الجوية درجة الإنذار إلى اللون الأحمر على منطقة الباحة مع توقع بهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة تسبب انعدام الرؤية الأفقية.

من جانبها دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة الباحة محذرًا في الوقت ذاته من الاقتراب من مناطق تجمع المياه والسيول.

طقس الباحة

وكان نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظة الخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى التاسعة مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية، كما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك.

عبور الأودية والشعاب

وفي وقت سابق لفت الدفاع المدني إلى أن عبور الأودية والشّعاب أثناء جريانها مخالفة تصل عقوبتها إلى (10،000) ريال فضلًا عن تعريض الحياة للخطر.