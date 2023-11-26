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يمكن الاستعلام عن الدعم عبر سكني

إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين لشهر نوفمبر

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ صباحاً
إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين لشهر نوفمبر
المواطن - فريق التحرير

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بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة في صندوق التنمية العقارية، إيداع الدعم السكني لشهر نوفمبر 2023.

سبب تأجيل الدعم

ويتم عادة إيداع الدعم السكني بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي، إلا أنه تم تأجيل إيداع الدعم لليوم الأحد، حيث صادف يوم 24 إجازة رسمية.

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وتتواصل عملية إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين عن شهر نوفمبر 2023 منذ الساعات الأولى من الصباح، وتستمر حتى نهاية اليوم الأحد.

الاستعلام عن نزول الدعم السكني

كما أضافت وزارة الإسكان أنه يمكن الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونياً عبر اتباع الخطوات التالية:

  • أولا الدخول على منصة سكني.
  • تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.
  • ثم الضغط على تسجيل دخول.
  • الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.
  • التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها.
  • ثم الضغط على كلمة استعلام.
  • بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

شروط الحصول على الدعم

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في وقت سابق شروط الحصول على الدعم ما يلي:

  • أن يكون المتقدم من مواطني السعودية.
  • ثم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، مثل إثبات الدخل وصورة من بطاقة الهوية.
  • كما يجب أن لا يقل عمر الفرد عن 21 عاماً كحد أدنى.
  • كذلك يمكن للسيدات التقديم على الدعم (المطلقات والأرامل).
  • يلزم أن يكون المتقدم مقيماً إقامة كاملة في السعودية.
  • كما يشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من قبل من الدعم.
  • ألا يكون المتقدم مالكاً لأي عقار.
  • كما يمكن أن يستفيد من الدعم مستفيدو الضمان الاجتماعي.

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