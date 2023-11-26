إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين لشهر نوفمبر

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة في صندوق التنمية العقارية، إيداع الدعم السكني لشهر نوفمبر 2023.

سبب تأجيل الدعم

ويتم عادة إيداع الدعم السكني بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي، إلا أنه تم تأجيل إيداع الدعم لليوم الأحد، حيث صادف يوم 24 إجازة رسمية.

وتتواصل عملية إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين عن شهر نوفمبر 2023 منذ الساعات الأولى من الصباح، وتستمر حتى نهاية اليوم الأحد.

الاستعلام عن نزول الدعم السكني

كما أضافت وزارة الإسكان أنه يمكن الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونياً عبر اتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول على منصة سكني.

تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثم الضغط على تسجيل دخول.

الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها.

ثم الضغط على كلمة استعلام.

بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

شروط الحصول على الدعم

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في وقت سابق شروط الحصول على الدعم ما يلي: