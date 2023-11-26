إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين لشهر نوفمبر

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بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة في صندوق التنمية العقارية، إيداع الدعم السكني لشهر نوفمبر 2023.
ويتم عادة إيداع الدعم السكني بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي، إلا أنه تم تأجيل إيداع الدعم لليوم الأحد، حيث صادف يوم 24 إجازة رسمية.
وتتواصل عملية إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين عن شهر نوفمبر 2023 منذ الساعات الأولى من الصباح، وتستمر حتى نهاية اليوم الأحد.
كما أضافت وزارة الإسكان أنه يمكن الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونياً عبر اتباع الخطوات التالية:
حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في وقت سابق شروط الحصول على الدعم ما يلي: