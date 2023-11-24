ارتفاع تسجيل عقود الزواج في السعودية وانخفاض حالات الطلاق

أكدت عضو مجلس شؤون الأسرة هدى النعيم، أن هناك ارتفاعًا في تسجيل عقود الزواج، في مقابل انخفاض حالات الطلاق بنسبة 16%.

وتابعت في مداخلة مع قناة الإخبارية أن حالات الزواج قد ارتفعت في إحصائية عام 2022 بنسبة 19% عن عام 2020.

وأشارت إلى وجود تحسن في نسبة الوعي بأهمية العلاقة الزوجية، مع أنظمة وتشريعات تحمي حق الطرفين.

زيادة نسبة الطلاق

وكانت المملكة قد شهدت خلال عام 2022، زيادة غير مسبوقة في معدلات الطلاق، وصلت لـ 168 حالة يوميًّا، بواقع حالة طلاق كل 10 دقائق، مقابل انخفاض الزواج بين الشباب والفتيات لتثير التساؤلات حول الأسباب والمشكلات التي تؤدي إلى ارتفاع نسب الطلاق، الأمر الذي يتطلب معه زيادة حملات التوعية.

وكشفت حينها بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن تحرير 57 ألفًا و595 صك طلاق، خلال الشهور الأخيرة من عام 2020، بارتفاع 12.7%، عن 2019، فيما برزت وسائل التواصل الاجتماعي، كمتهم رئيس في ازدياد المعدلات.

أسباب الطلاق

تنوعت أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في المملكة، أبرزها:

– ارتفاع تكاليف المعيشة خاصة خلال أزمة كورونا والتي تسببت في ارتفاع ملحوظ بالأسعار.

– وسائل التواصل الاجتماعي والتي لعبت دورًا كبيرًا في هدم ركائز الأسر بالمملكة والأسر العربية.

– الخلافات الاجتماعية التي تنشأ بين الزوجين بسبب اختلاف الأهداف والأولويات والتفاوت الثقافي.

– إدمان الإنترنت وتعلق الأزواج بتطبيق ما يبث له عن طريق هذه الوسائل دون تفكير.

– حفلات الطلاق والتي تؤسس لفكرة تدمير الأسر ويؤثر سلبًا في الأبناء.