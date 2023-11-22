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يتعافى من أدنى مستوياته خلال شهرين

ارتفاع مؤشر الدولار بعد بيانات اقتصادية هامة

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ مساءً
ارتفاع مؤشر الدولار بعد بيانات اقتصادية هامة
المواطن - فريق التحرير

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ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية هامة أظهرت ارتفاع توقعات التضخم في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر.

ارتفاع مؤشر الدولار

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، ارتفاعًا بنسبة 0.5% عند 104.09 نقطة، بعد أن لامس 104.21 نقطة، ليتعافى من أدنى مستوياته خلال شهرين.

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وصعدت قيمة العملة الأمريكية أمام اليورو بنسبة 0.4% عند 1.0872 دولار، كما زادت مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.6% عند 1.2463 دولار، فيما ارتفعت أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.85% عند 149.65 ين.

سعر الريال مقابل الدولار

وكشفت بيانات جامعة “ميتشجان”، ارتفاع توقعات المستهلكين للتضخم خلال العام المقبل إلى 4.5% في نوفمبر من 4.2% خلال أكتوبر، وهي أعلى قراءة منذ إبريل 2023، وبلغت توقعات التضخم على المدى الطويل 3.2% ارتفاعًا من 3% الشهر الماضي، وهي أعلى قراءة منذ عام 2011.

وتباين سعر الريال السعودي مقابل مختلف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 8/ 5/ 1445؛ حيث سجل آخر تحديث لليورو أمام الريال اليوم 4.1023 ريال، بينما استقر سعر الدولار الأمريكي عند 3.7500 ريال.

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