تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية والإسلامية في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية على الصعيد السياسي عبر الحشد الدبلوماسي العالمي، والإغاثي من خلال تمرير أكبر قدر من المساعدات الإنسانية أيضًا.

السعودية أكبر داعم لغزة

وحصدت المملكة العربية السعودية النسبة الأكبر بتصويت الجمهور، ضمن استطلاع للرأي أطلقه موقع روسيا اليوم الإلكتروني، حيث حصدت السعودية نسبة 56% من تصويت الجمهور في العالم، بفضل جهود وسياسات الرياض طيلة أزمة غزة المستمرة منذ أكثر من 47 يومًا.



وكشف المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،الدكتور عبدالله الربيعة، أن إجمالي الطائرات الإغاثية التي سيّرها المركز بلغت (15) طائرة، فيما بلغت حمولة الباخرة الأولى 1050 طنًا وتعد أولى طلائع الجسر البحري، مفيدًا أن الباخرة الثانية ستبحر يوم السبت المقبل فيما ستبحر الباخرة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل.

أكبر قافلة مساعدات إلى غزة

وأشار الربيعة إلى أن هذه القافلة التي تم تدشينها، أمس الأربعاء، تمثل أكثر من (326) شاحنة ستتحرك تباعًا إلى معبر رفح ومنه إلى قطاع غزة تواصلًا للقوافل الإغاثية السعودية التي دخلت إلى القطاع خلال الأيام السابقة، وستتلوها قوافل أخرى خلال الفترة المقبلة، شاكرًا حكومة جمهورية مصر العربية على تقديمها كافة التسهيلات التي أسهمت في أداء المركز عمله الإنساني في استقبال وصول الجسور الجوية والبحرية المقدمة من المملكة العربية السعودية وتسييرها إلى قطاع غزة.

وأوضح الدكتور عبدالله الربيعة في تصريح صحفي أنه في إطار التوجيهات السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقيام مركز الملك سلمان للإغاثة بإطلاق حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر منصة (ساهم)، جرى تفقد المساعدات الإغاثية السعودية التي اشتملت على المواد الغذائية والإيوائية والطبية وسيارات إسعاف التي يتم نقلها عبر الجسرين الإغاثيين الجوي والبحري.

إجمالي تبرعات الحملة الشعبية الإغاثية ساهم

وفي سياق متصل، وصل مجموع التبرعات التي جمعتها منصة “ساهم” ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى 525,825,941 ريالًا، حتى الآن.

وبلغ إجمالي عدد المتبرعين المشاركين في الحملة حتى الآن 905,733 متبرعًا.