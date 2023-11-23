وبذلت المملكة جهودًا حثيثة لمساعدة وحماية المدنيين في قطاع غزة، وقدمت مساعدات إنسانية وإغاثية بحرًا وجوًا، وأطلقت حملات تبرعات شعبية بلغت نصف مليار ريال، بحسب تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.