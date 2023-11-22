افتتاح المتحف الخاص بـ كريستيانو رونالدو في بوليفارد سيتي

اُفتتح بالأمس متحف “الأسطورة” الخاص بقائد النصر ومنتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، وذلك لأول مرة ضمن فعاليات منطقة بوليفارد سيتي، إحدى أهم وأكبر مناطق موسم الرياض 2023.

افتتاح متحف كريستيانو رونالدو

ويُعد المتحف الذي يقام في منطقة سكوير2 أكثر من مجرد وجهة لعشاق كرة القدم، بل أحد أكثر المشاريع الشخصية التي قام بها كريستيانو رونالدو على الإطلاق، من خلال استعراض أهم الذكريات والأحداث والمقتنيات والقصص الملهمة له، وسط تمتع الزوار بثلاث تجارب تفاعلية حصرية.

ويتميز متحف “الأسطورة” الذي يتخذ شكل توقيع كريستيانو رونالدو، باحتوائه على أهم الجوائز الجماعية والفردية التي حصل عليها، والتي منها الكرة الذهبية والحذاء الذهبي وكأس دوري أبطال أوروبا والعديد من الإنجازات الاستثنائية التي سجلها الأسطورة خلال مسيرته الكروية.

كما يتواجد جدول زمني تعريفي لمسيرة اللاعب، فلدى دخول الزائر إلى المتحف يقابله عند المدخل تمثال من الشمع لكريستيانو، حيث يتاح له التصوير بجانبه، ثم الممر الذي يتضمن صورا لكل الجوائز الخاصة بالإنجازات الفردية التي حققها اللاعب، والعديد من الهدايا والمقتنيات الأخرى التي نالها رونالدو، حتى الوصول إلى المتجر لاقتناء المنتجات التذكارية.

ويضم المتحف الذي يستقبل زواره يوميًا من الساعة 4:00 مساء، مناطق وألعابا تفاعلية خاصة، وأخرى مثالية للأطفال والكبار للاستمتاع بتجارب فريدة، منها تجربة داخل المتحف، والتي تتمثل في شاشة ذكية لأخذ صور تذكارية بجوار كريستيانو رونالدو، وذلك بالاعتماد على تطبيقات إلكترونية حديثة وتقنية الذكاء الاصطناعي.

ويتوافر تجربة تفاعلية أخرى خارج المتحف، وهي عبارة عن قفزة كريستيانو رونالدو الشهيرة لتسديد الكرة بالرأس، أما التجربة الثالثة فهي عبارة عن ملعب صغير، ويمكن للزائر ركل الكرة إلى الشباك التي تم تزويدها بحساسات لقياس قوة التسديدة.

موسم الرياض يجذب الزوار

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة بوليفارد سيتي عبر تطبيق webook من خلال الرابط: http://onelink.to/wbkapp .