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ضمن منافسات دوري روشن

الأخدود والحزم في مباراة تصحيح المسار

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
الأخدود والحزم في مباراة تصحيح المسار
المواطن - فريق التحرير

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يسعى فريقا الأخدود والحزم، لاستعادة توازنهما في دوري روشن السعودي، وتقديم أداء مميز، أملًا في حصد الثلاث نقاط خلال مباراة اليوم.

مباراة الأخدود والحزم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأخدود والحزم، عند السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود المركز الـ17 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع فريق الحزم متذيل الترتيب.

مباراة الأخدود والحزم
موعد المباراة – المصدر @ALAKHDOUD

الفريقان يسعيان لاستعادة التوازن

ويدخل الأخدود والحزم مباراة اليوم بهدف تصحيح المسار في دوري روشن السعودي، حيث يُعانيان من تراجع الأداء والنتائج، ليتواجدا في المراكز المهددة بالهبوط، الأمر الذي عرضهما لانتقادات جماهيرية كبيرة.

تاوامبا مع الأخدود
لاعبو الأخدود – المصدر @ALAKHDOUD

ولم ينجح صاحب الأرض في تحقيق الفوز خلال آخر 4 جولات من دوري روشن السعودي، حيث خسر ضد الهلال 3\0، الفيحاء 2\1، ضمك 2\0، وأبها 3\2، ويطمح أن يستعيد توازنه في مباراة الأخدود والحزم خاصة أنها على ملعبه.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في استعادة نغمة الانتصارات، تحت قيادة المدير الفني الأوروغوياني دانيال كارينيو، حيث دربه في 3 مباريات بالدوري، فاز على الرائد، وتعادل مع الاتحاد، وخسر ضد الوحدة.

الحزم
لاعبو الحزم – المصدر @SPL

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