الأخدود والحزم في مباراة تصحيح المسار

يسعى فريقا الأخدود والحزم، لاستعادة توازنهما في دوري روشن السعودي، وتقديم أداء مميز، أملًا في حصد الثلاث نقاط خلال مباراة اليوم.

مباراة الأخدود والحزم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأخدود والحزم، عند السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود المركز الـ17 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع فريق الحزم متذيل الترتيب.

الفريقان يسعيان لاستعادة التوازن

ويدخل الأخدود والحزم مباراة اليوم بهدف تصحيح المسار في دوري روشن السعودي، حيث يُعانيان من تراجع الأداء والنتائج، ليتواجدا في المراكز المهددة بالهبوط، الأمر الذي عرضهما لانتقادات جماهيرية كبيرة.

ولم ينجح صاحب الأرض في تحقيق الفوز خلال آخر 4 جولات من دوري روشن السعودي، حيث خسر ضد الهلال 3\0، الفيحاء 2\1، ضمك 2\0، وأبها 3\2، ويطمح أن يستعيد توازنه في مباراة الأخدود والحزم خاصة أنها على ملعبه.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في استعادة نغمة الانتصارات، تحت قيادة المدير الفني الأوروغوياني دانيال كارينيو، حيث دربه في 3 مباريات بالدوري، فاز على الرائد، وتعادل مع الاتحاد، وخسر ضد الوحدة.