صالح الشهري ورديف يقودان هجوم السعودية ضد الأردن غاياردو: الطموح والتحدي سبب قبولي تدريب الاتحاد الأخضر الأولمبي يخسر ضد أستراليا بثلاثية دومينجو: مارسيلو غاياردو قيادي وملهم الوطني لإدارة الدين يقفل طرح نوفمبر بـ 2.667 مليار ريال وظائف شاغرة في مجموعة الراشد وظائف شاغرة لدى فروع NOMAC منتخب طاجيكستان يكتسح باكستان بسداسية ريال مدريد يختار بديل أنشيلوتي من البريميرليج SSC تنقل مباراة السعودية والأردن
انتهت مباراة منتخب السعودية تحت 23 عامًا ضد نظيره الأسترالي، في ختام الدورة الدولية التجريبية في الخبر، بخسارة الأخضر الأولمبي بثلاثة أهداف مقابل.
وبدأت مباراة منتخب السعودية ضد أستراليا، التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بشكل سريع، ونجح الكنغر في هز الشباك بعد مرور 13 دقيقة فقط، لتشتعل المواجهة.
وعزز منتخب أستراليا تحت 23 عامًا تقدمه بهدف ثان عند الدقيقة 36، قبل أن يهز شباك الأخضر الأولمبي بالهدف الثالث عند الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتأخر منتخب السعودية بثلاثية دون رد.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط المنتخبان بحثًا عن هز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، وتمكن أحمد حسين من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 92، لتنتهي المباراة بخسارة منتخب السعودية ضد أستراليا بنتيجة 3\1.
وكان الأخضر الأولمبي قد بدأ مشواره في الدورة التجريبية، ضمن الاستعدادات لنهائيات بطولة كأس آسيا 2024 في قطر، بالفوز على منتخب الأردن بنتيجة 2\1، عن طريق مشاري النمر ومصعب الجوير.