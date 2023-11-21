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الأخضر الأولمبي يخسر ضد أستراليا بثلاثية

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
الأخضر الأولمبي يخسر ضد أستراليا بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة منتخب السعودية تحت 23 عامًا ضد نظيره الأسترالي، في ختام الدورة الدولية التجريبية في الخبر، بخسارة الأخضر الأولمبي بثلاثة أهداف مقابل.

خسارة الأخضر الأولمبي ضد أستراليا

وبدأت مباراة منتخب السعودية ضد أستراليا، التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بشكل سريع، ونجح الكنغر في هز الشباك بعد مرور 13 دقيقة فقط، لتشتعل المواجهة.

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وعزز منتخب أستراليا تحت 23 عامًا تقدمه بهدف ثان عند الدقيقة 36، قبل أن يهز شباك الأخضر الأولمبي بالهدف الثالث عند الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتأخر منتخب السعودية بثلاثية دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط المنتخبان بحثًا عن هز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، وتمكن أحمد حسين من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 92، لتنتهي المباراة بخسارة منتخب السعودية ضد أستراليا بنتيجة 3\1.

منتخب السعودية في الدورة الودية

وكان الأخضر الأولمبي قد بدأ مشواره في الدورة التجريبية، ضمن الاستعدادات لنهائيات بطولة كأس آسيا 2024 في قطر، بالفوز على منتخب الأردن بنتيجة 2\1، عن طريق مشاري النمر ومصعب الجوير.

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