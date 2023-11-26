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مصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول

الأرصاد : أمطار على الطائف والباحة حتى الـ7 مساءً

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٧ مساءً
الأرصاد : أمطار على الطائف والباحة حتى الـ7 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار على الطائف حتى السابعة من مساء اليوم الأحد مصحوبة برياح شديدة السرعة تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية على كامل المحافظة.

أمطار الطائف والباحة

ولفت المركز إلى أن الأمطار ستكون مصحوبة أيضًا بتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، داعيًا إلى توخي الحيطة والحذر ومتابعة الحالة الجوية بشكل مستمر.

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كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظة العقيق، وبلجرشي، والقرى، والمندق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى السابعة مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

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