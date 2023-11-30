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يحتوي بشكل أساسي على القمح المزروع في المنطقة

الأطباق النجرانية تستقطب زوار الوليمة بالنكهات والقيمة الغذائية العالية

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٠ مساءً
الأطباق النجرانية تستقطب زوار الوليمة بالنكهات والقيمة الغذائية العالية
المواطن - فريق التحرير

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يتميَّز المطبخ النجراني بمزجه العديد من النكهات، إلى جانب كونه يحمل قيمة غذائية عالية؛ إذ يحتوي بشكل أساسي على القمح المزروع في المنطقة، وبينما تتنوّع أطباقه التقليدية، يوجد العديد من الأكلات التي تُعد خصيصًا في الأعياد والمناسبات.

الأطباق النجرانية

وخلال مهرجان الوليمة للطعام السعودي، تفنن الطهاة السعوديون في إعداد الأطباق النجرانية الشهيرة، الأمر الذي صادف إعجابًا كبيرًا من الزوار والضيوف من جميع الجنسيات.

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الرقش

وتشتهر منطقة نجران بالعديد من الأكلات وأشهرها “الرقش” المكونة بشكل أساسي من الدقيق، ولحم الغنم، والخضراوات مثل البصل، والبطاطس، والثوم، والكزبرة، والليمون، بالإضافة إلى البهارات مثل الكاري، والفلفل الأسود، والملح، حيث تستخدم هذه المكونات في إعداد خبز الرقش الذي يُطهى في تنور من الطين، ويوضع الخبز فوق بعضه في المدهن، وهو عبارة عن إناء حجري، ثم يُشعل المدهن بواسطة سعف النخيل، ويُغلّف، ولاحقًا، يُصب فوقه المرق واللحم مع الخضار المطهوّ، ويُمكن أن يُضاف له الحليب أو السمن.

الحميسة

“الحميسة” من الأكلات التي كانت تُعد قديمًا من اللحوم الزائدة من الأضاحي، إلا أنها الآن تعد على مدار العام، وتتكون بشكل أساسي من قطع صغيرة من اللحم التي تُطبخ على نار هادئة لمدة طويلة، وبعد ذلك يُضاف الملح إلى قطع اللحم وتترك حتى تجف، وتخزن في مكان مخصص لذلك، إذ تحفظ اللحوم بهذه الطريقة من التعفن، وتُستخدم لاحقًا على قدر الحاجة.

ويضم المطبخ النجراني أيضًا، الوفد والمرق: حيث المكوّن الأساسي لهذا الطبق هو البر واللحم؛ ويتم إعداد الخبز حتى نضجه على الصاج، ثم يُهرس ويُكوّر على شكل كرة، ويُوضع في المطرح، وهو عبارة عن إناء مصنوع من خوص النخيل، ويقدم اللحم والمرق إلى جانبه في أوانٍ خشبية تدعى “القدح”.

المرضوفة

أما المرضوفة، فهي تتشابه مع أكلة الوفد، إلّا أنه يُضاف إليها زبدة الغنم أو البقر، كما يُغمس حجر ساخن في البر ويوضع في الزبدة، وبعد ذلك تُغطى حتى يمتزج طعم السمن معها، ومن العادات الشائعة أن يستنشق المقبل على تناول هذه الأكلة رائحتها قبل الشروع في تناولها.

وعن النشوفة، فهي عبارة عن حساء يُحضر بإضافة الماء المخلوط بالطحين إلى اللبن والبصل المقطع، ثمّ يُضاف إليه الكركم والفلفل الأسود.

ويستمر مهرجان “الوليمة” للطعام السعودي في نسخته الثالثة الذي تنظمه هيئة فنون الطهي تحت شعار “تذوق الثقافة”، حتى يوم السبت المقبل في حرم جامعة الملك سعود بالرياض، حيث تستهدف إبراز جهود المملكة في الاهتمام بالطعام بوصفه أحد الموروثات الوطنية الأصيلة، بجانب تشجيع شباب وفتيات الوطن ممن يملكون اهتمامًا بمجال الأطعمة لتحويل هواياتهم في هذا المجال إلى فرص عمل ومشاريع تجارية مربحة.

ويعد مهرجان “الوليمة” للطعام السعودي الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويسعى للتعريف بثقافة وتراث الأطعمة السعودية محليًّا وعالميًّا، وتقديم المملكة بوصفها وجهة عالمية لعشاق الطهي، فضلًا عن فتح المجال لصناعة واعدة تتسم بالتطور والاستدامة التنموية.

 

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