الأكلات الجنوبية تجذب زوار مهرجان الوليمة

أطلقت هيئة فنون الطهي، اليوم، النسخة الثالثة من مهرجان (الوليمة) للطعام السعودي، ليعيشوا تجارب ثريّة وفريدة عبر تذوّق الأطعمة التقليدية بمكانٍ خاص، إذ يشتمل المهرجان على أنشطة ثقافية وتعليمية وترفيهية، يبرز من خلالها تراث المملكة الغني بالوصفات المختلفة والأصيلة.

الثقافة السعودية

وفي منطقة تراث الطهي، يتعرف الزوار إلى الثقافة السعودية، بحيث تعمل على تقديم الموروث الثقافي في فنون الطهي، وتم فيها تخصيص 13 منطقة من مناطق المملكة، ضمن فعاليات تفاعلية لكل منطقة، تقدم أشهر وصفات المناطق السعودية ومختلف مكوناتها.

ومن تراث الطهي، تعرّف (أم يوسف) الزوار بأبرز الأكلات الجنوبية، خاصة من منطقة عسير، حيث ذكرت أنها تقوم بطهي الأكلات التي تشتهر بها المنطقة؛ من ضمنها العريكة وخبز التنور، والمشغوثة، والتصابيع، ويزيد الطلب على هذه الأكلات في فصل الشتاء لسعراتها الحرارية العالية. وذكرت أنها تعمل في مجال الأكلات الشعبية لأكثر من 15 عامًا، ويتيح لها مهرجان الوليمة للطعام السعودي رافدًا اقتصاديًّا.

المرسى الجيزانية

وأما من منطقة جازان فذكرت الطاهية ليلى مسرحي أن أبرز أكلة تقدمها هي (المرسى الجيزانية)؛ وهي عبارة عن دخن وموز وعسل وقشطة، وأيضًا (المغش)؛ وهو عبارة عن لحم وخضار يطبخان في وعاء حجر، مع البهارات ويوضع في التنور.

ويستقبل المهرجان- الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط- زواره من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة 12 صباحًا، وتسعى من خلاله هيئة فنون الطهي إلى تقديم الثقافة السعودية وقيمها محليًّا وعالميًّا، والتعريف بثقافة وتراث الأطعمة السعودية، وتقديم المملكة بوصفها وجهةً عالميةً لعشاق الطهي.