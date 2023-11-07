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عبر وحدة الأمن الفكري بفرع منطقة الرياض

الأمر بالمعروف تناقش دور منسوبيها في حماية النشء من الانحرافات الفكرية

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ صباحاً
الأمر بالمعروف تناقش دور منسوبيها في حماية النشء من الانحرافات الفكرية
المواطن - فريق التحرير

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أقامت وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقاءً علمياً لمنسوبي فرع منطقة الرياض، بعنوان دور منسوبي الرئاسة في حماية النشء من الانحرافات الفكرية، ألقاه فضيلة مستشار الرئيس العام، الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، عن بعد.

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العناية بالناشئة

واستهل الرحيلي حديثه حول دور عضو الهيئة في نفع الناس والعناية بالمجتمع عموماً والنشء خصوصاً .
وحذر فضيلته من آفة التطرف، كونها تفسد الدين، كفعل الخوارج بالاعتداء على الآمنين ظناً أنهم يقيمون الدين، وذكر العديد من الشواهد لذلك، مشدداّ على أهمية العناية بالناشئة قبل أن تختطفهم أيدي المتطرفين، ومبيناً خطر التطرف وما يحدث بسببه من اعتداء وقتل وسلب لأموال الناس بالباطل.

 

مسؤولية عضو الهيئة

وفي ختام حديثه أكد “الرحيلي” على مسؤولية عضو الهيئة في هذا الجهاز المبارك بمعالجة التطرف والانتباه لذلك، وزرع حب الجماعة في قلوب الناشئة والناس جميعاً، وغرس حب العلماء، وبيان حكم محبة وطاعة ولي الأمر والدعاء له.

الأمر بالمعروف تناقش دور منسوبيها في حماية النشء من الانحرافات الفكرية

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