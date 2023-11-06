الأمن العام: ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل مخالفة مرورية

حذر الأمن العام من ترك المركبة مفتوحة وفي حالة تشغيل ومغادرتها، مشيرًا إلى أن ذلك يعد إحدى المخالفات المرورية التي تستوجب الغرامة.

مخالفات المرور

ولفت إلى أن قيمة غرامة المخالفات المرورية التي تطبق في حالات ترك المركبة مفتوحة وفي حالة التشغيل تتراوح ما بين 100 و150 ريالًا.

من جهة أخرى حثت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار حيث قالت: “المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة .. القيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان”.

تسجيل المركبة

وفي سياق متصل شدد المرور السعودي على ضرورة توفر رخصة القيادة لتسجيل المركبة حيث قال ردًا على استفسار بهذا الشأن : فيما عدا الشخص الاعتباري لا تسجل المركبة لمن لا يسمح له بالقيادة الا بعد تحديد مفوض لقيادتها يحمل رخصة قيادة سارية المفعول تؤهله لقيادة المركبة.