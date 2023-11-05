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في الجولة الـ12 من دوري روشن

الأهلي السعودي يستعيد عافيته بثلاثية في الرياض

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ مساءً
الأهلي السعودي يستعيد عافيته بثلاثية في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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استعاد الأهلي عافيته في دوري روشن، بالفوز مساء اليوم على نادي الرياض بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من عمر المسابقة.

فوز ثمين لـ الأهلي السعودي

ونجح الراقي في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب فراس البريكان في الدقيقة الثانية، من عمر الشوط الأول.

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ثم أضاف الإسباني جابري فيجا الهدف الثاني للراقي في الدقيقة الـ26.

وفي الشوط الثاني، أضاف الأهلي السعودي الهدف الثالث عبر اللاعب الجزائري رياض محرز في الدقيقة الـ52.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الأهلي 25 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نادي الرياض عند 11 نقطة في المركز الـ14.

الأهلي والرياض - 45

نتائج الجولة الـ12

وكانت مباريات الجولة الـ12 من دوري روشن، انطلقت بداية من أول أمس، بالتعادل بين الطائي والفيحاء بثلاثية لكل فريق، بينما فاز الهلال على الفتح بثنائية دون رد، وفاز الشباب على الاتحاد بهدف دون رد.

وفي مباريات أمس، فاز أبها على الأخدود بثلاثية مقابل هدفين، وفاز النصر على الخليج بثنائية دون رد، وتعادل الاتفاق بدون أهداف مع الرائد.

الأهلي والرياض - 2

وفي مباريات اليوم الأحد، تعادل التعاون بدون أهداف مع ضمك، وفاز الوحدة على الحزم بنتيجة 2- 1، بينما فاز الأهلي على الرياض بثلاثية بيضاء.

 

 

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