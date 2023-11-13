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بسبب تراجع مستواهما

الأهلي قد يضحي بـ 2 من نجومه في يناير

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٣ مساءً
الأهلي قد يضحي بـ 2 من نجومه في يناير
المواطن - فريق التحرير

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يدرس المدرب الألماني يايسله التخلص من 2 من نجوم الفريق الكروي الأول بـ الأهلي وذلك مع بداية فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

أرقام فيرمينو مع الراقي

وكانت جماهير الراقي انتقدت أداء كل من النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو والمدافع التركي ديميرال، حيث إن فيرمينو سجل فقط 3 أهداف في دوري روشن حتى الآن مع الراقي، بجانب وجود أخطاء دفاعية متكررة من اللاعب ديميرال قبل غيابه عن الفريق بسبب الإصابة.

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وسيقوم المدرب يايسله بطلب التعاقد مع لاعبين آخرين بديلين عن الثنائي فيرمينو وديميرال في يناير.

وفي وقت سابق، طالبت فئات عريضة من جماهير النادي الأهلي، إدارة الفريق برئاسة خالد العيسى بإقالة المدرب الألماني يايسله من تدريب الفريق الأول، وذلك بعد التعادل مع نادي ضمك بنتيجة 2- 2 في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن.

فيرمينو قبل مباراة الأهلي ضد الأخدود
فيرمينو – المصدر @ALAHLI_FC

بديل يايسله في الأهلي

ودشنت الجماهير عبر منصة “إكس” وسمًا بعنوان “إقالة يايسله مطلب”.

وفي السياق ذاته، قال حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة الأسبق في تصريحات لبرنامج “كورة”: “حزين على رحيل نونو سانتو من الاتحاد، وأطالب إدارة الأهلي بإقالة يايسله والتعاقد معه”.

وكان المدرب نونو سانتو تمت إقالته بعد خسارة الاتحاد من نادي القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا مساء الاثنين الماضي.

ميريح ديميرال
ديميرال – المصدر @ALAHLI_FC

 

 

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