الأهلي يستهدف الفوز الأول ضد ضمك في المحالة

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره ضمك اليوم.
ومن المقرر أن يلعب ضمك ضد الأهلي عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة.
وتُعد مباراة ضمك ضد الأهلي اليوم، هي الرابعة للفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين التي تُقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ولم ينجح الراقي في تحقيق أي انتصار.
وصعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2019\ 2020، وتمكن من تحقيق الفوز في مباراتين، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهة واحدة.