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ضمن منافسات دوري المحترفين

الأهلي يستهدف الفوز الأول ضد ضمك في المحالة

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٥ مساءً
الأهلي يستهدف الفوز الأول ضد ضمك في المحالة
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره ضمك اليوم.

الراقي ضيفًا على ضمك

ومن المقرر أن يلعب ضمك ضد الأهلي عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة.

مباراة ضمك ضد الأهلي
موعد المباراة – المصدر @DAMAC_CLUB

الأهلي يبحث عن الفوز الأول

وتُعد مباراة ضمك ضد الأهلي اليوم، هي الرابعة للفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين التي تُقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ولم ينجح الراقي في تحقيق أي انتصار.

الأهلي وضمك
جانب من مباراة سابقة

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2019\ 2020، وتمكن من تحقيق الفوز في مباراتين، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهة واحدة.

مباراة الأهلي وضمك
جانب من مباراة سابقة

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