الأهلي يُحقق فوزًا قاتلًا ضد سيراميكا

انتهت، منذ قليل، مباراة سيراميكا كيلوباترا ضد الأهلي، المؤجلة من الجولة الثانية من الدوري المصري لكرة القدم، بتحقيق المارد الأحمر لفوز قاتل بهدفين مقابل هدف.

تقدم الأهلي ضد سيراميكا

وبدأت مباراة سيراميكا كيلوباترا ضد الأهلي التي أُقيمت على ملعب “المقاولون العرب” بشكل سريع، حيث أطلق أحمد عبدالقادر تسديدة أمسكها الحارس محمد بسام، ورد أصحاب الأرض بتسديدة فوق العارضة.

وسدد إمام عاشور كرة قوية أنقذها محمد بسام، وأطلق أحمد قندوسي تسديدة أمسكها الحارس محمد الشناوي، قبل أن يتصدى لرأسية من زلاكة، واستمرت المحاولات من الفريقين، قبل أن يسجل ياسر إبراهيم هدفًا من ركنية عند الدقيقة 33.

قندوسي يتعادل وأفشة يخطف الفوز

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أنقذ الشناوي تسديدة من زلاكة، وأنقذ أكرم توفيق عرضية خطيرة من الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا قبل رأسية إيبوكا، وتصدى محمد بسام لانفراد من طاهر محمد طاهر.

وتمكن قندوسي من تسجيل التعادل أمام الأهلي عند الدقيقة 58، من تسديدة صاروخية، قبل أن ينقذ محمد بسام محاولة من بيرسي تاو، وحصل نجم سيراميكا، رجب نبيل على بطاقة صفراء ثانية عند الدقيقة 68، ليُغادر الملعب بالبطاقة الحمراء.

واستمرت المحاولات من المارد الأحمر لهز الشباك، وسط تألق محمد بسام والدفاع، قبل أن ينجح البديل محمد مجدي أفشة من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 91، بعد عرضية من كريم فؤاد، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي ضد سيراميكا بنتيجة 2/ 1.