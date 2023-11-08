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ضمن منافسات الدوري المصري

الأهلي يُحقق فوزًا قاتلًا ضد سيراميكا

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٩ مساءً
الأهلي يُحقق فوزًا قاتلًا ضد سيراميكا
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة سيراميكا كيلوباترا ضد الأهلي، المؤجلة من الجولة الثانية من الدوري المصري لكرة القدم، بتحقيق المارد الأحمر لفوز قاتل بهدفين مقابل هدف.

تقدم الأهلي ضد سيراميكا

وبدأت مباراة سيراميكا كيلوباترا ضد الأهلي التي أُقيمت على ملعب “المقاولون العرب” بشكل سريع، حيث أطلق أحمد عبدالقادر تسديدة أمسكها الحارس محمد بسام، ورد أصحاب الأرض بتسديدة فوق العارضة.

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وسدد إمام عاشور كرة قوية أنقذها محمد بسام، وأطلق أحمد قندوسي تسديدة أمسكها الحارس محمد الشناوي، قبل أن يتصدى لرأسية من زلاكة، واستمرت المحاولات من الفريقين، قبل أن يسجل ياسر إبراهيم هدفًا من ركنية عند الدقيقة 33.

الأهلي المصري
لاعبو الفريق – المصدر @AlAhly

قندوسي يتعادل وأفشة يخطف الفوز

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أنقذ الشناوي تسديدة من زلاكة، وأنقذ أكرم توفيق عرضية خطيرة من الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا قبل رأسية إيبوكا، وتصدى محمد بسام لانفراد من طاهر محمد طاهر.

سيراميكا كيلوباترا ضد الأهلي
جانب من المباراة – المصدر @epl_eg

وتمكن قندوسي من تسجيل التعادل أمام الأهلي عند الدقيقة 58، من تسديدة صاروخية، قبل أن ينقذ محمد بسام محاولة من بيرسي تاو، وحصل نجم سيراميكا، رجب نبيل على بطاقة صفراء ثانية عند الدقيقة 68، ليُغادر الملعب بالبطاقة الحمراء.

واستمرت المحاولات من المارد الأحمر لهز الشباك، وسط تألق محمد بسام والدفاع، قبل أن ينجح البديل محمد مجدي أفشة من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 91، بعد عرضية من كريم فؤاد، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي ضد سيراميكا بنتيجة 2/ 1.

محمد مجدي أفشة
لاعبو الفريق – المصدر @AlAhly

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